La Municipalidad de Lima anunció el cierre total del tránsito vehicular en el Circuito de Playas de la Costa Verde para este domingo 26 de abril de 2026 en ambos sentidos de la vía por la competencia “Ironman 70.3 Lima – Perú 2026”.

La restricción del circuito se llevará a cabo desde las 03:00 hasta las 11:00 de la mañana.

El tramo clausurado comprende desde la calle Virú, en el distrito de San Miguel, hasta la avenida Defensores del Morro (ex Huaylas), en Chorrillos. Esta disposición implica el cierre de todos los accesos vehiculares a la Costa Verde en las jurisdicciones de San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos. Las autoridades han solicitado a los conductores tomar precauciones y utilizar las avenidas de la parte superior del circuito.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/BMXUFIcl2x — Municipalidad de Lima (@MuniLima) April 25, 2026

Según el comunicado de la comuna, las vías serán reabiertas y la circulación se normalizará a partir de las 11:00 horas, tras finalizar la actividad deportiva. Inspectores de tránsito de la Gerencia de Movilidad Urbana supervisarán el flujo vehicular durante la jornada.

Para el desplazamiento de norte a sur, se recomienda el uso de las avenidas Costanera, Bertoloto, Brasil, Javier Prado y la Vía Expresa Paseo de la República. Otras opciones viales disponibles incluyen las avenidas Antonio José de Sucre, Del Ejército, el circuito de malecones y la avenida Pedro de Osma.

Desvío por cierre de la Costa Verde este 26 de abril.

En el sentido de sur a norte, los vehículos deberán circular por las avenidas Chorrillos, Pedro de Osma, Miguel Grau, Reducto, José Pardo, Del Ejército, jirón Salaverry y la avenida La Paz. Asimismo, se podrá acceder a la Vía Expresa Paseo de la República utilizando la avenida Escuela Militar y la avenida República de Panamá.

Durante las horas de restricción, el personal municipal brindará orientación a los conductores en los puntos estratégicos de desvío. La Municipalidad de Lima enfatiza la importancia de planificar los recorridos con antelación para mitigar el impacto del cierre en el transporte local.