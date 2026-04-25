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La competencia de triatlón Ironman se realizará este domingo 26 de abril. (Foto: Andina)
La competencia de triatlón Ironman se realizará este domingo 26 de abril. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Municipalidad de Lima anunció el cierre total del tránsito vehicular en el Circuito de Playas de la Costa Verde para este domingo 26 de abril de 2026 en ambos sentidos de la vía por la competencia Ironman 70.3 Lima – Perú 2026.

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