Por Redacción EC

Tras largas semanas de preparación, finalmente este domingo 26 de abril se celebrará una nueva edición del tradicional Ironman 70.3, exigente competencia que reúne a los mejores atletas de la disciplina y Lima tendrá el lujo de ser sede. Serán más de 1200 competidores de 36 países, en un rango de edades desde los 18 hasta los 82 años.

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