Tras largas semanas de preparación, finalmente este domingo 26 de abril se celebrará una nueva edición del tradicional Ironman 70.3, exigente competencia que reúne a los mejores atletas de la disciplina y Lima tendrá el lujo de ser sede. Serán más de 1200 competidores de 36 países, en un rango de edades desde los 18 hasta los 82 años.

Con partida y llegada en la Playa Agua Dulce del distrito limeño de Chorrillos, los participantes completarán 1,9 k.m. de natación en las refrescantes aguas del Pacífico, 90 k.m. de ciclismo por la rápida ruta costera, y finalizarán con 21,1 k.m. de carrera a pie.

Cabe mencionar que las delegaciones más grandes llegarán desde Brasil, Estados Unidos, Colombia, Argentina y Chile. Todos ellos competirán por uno de los codiciados cupos de clasificación en las categorías ‘Age Group’ para el Campeonato Mundial en Nice, Francia, un escenario legendario que espera a los mejores del planeta.

Recorrido y modalidades del Ironman 70.3

Con partida y llegada en la Playa Agua Dulce del distrito de Chorrillos, en Lima, Perú, los participantes en las modalidades Individual y Postas completarán 1.9 km de natación en las aguas del océano Pacífico; 90 km de ciclismo por la rápida ruta costera; y finalizarán con 21.1 km de carrera a pie.

“Estamos emocionados y profundamente orgullosos de que Lima vuelva a brillar en el mapa mundial del triatlón con esta séptima edición del Ironman 70.3. Contamos con cientos de triatletas inscritos, muchos de ellos peruanos que tendrán la oportunidad de medirse con los mejores”, dijo Daniel de Montreuil, organizador del evento.

Programación del evento

¡Atención! Cierre de calles por el Ironman 70.3

A partir de las 3 de la mañana del domingo 26 de abril, desde el Callao hasta Chorrillos, 18 accesos estarán inhabilitados. La Policía Nacional del Perú, en trabajo conjunto con la organización del evento y las municipalidades que tienen jurisdicción en los distritos involucrados, cerrarán los siguientes puntos:

Se espera una gran cantidad de público tanto en la partida y llegada, como durante el recorrido de los atletas en competencia para animarlos y ser parte de esta fiesta deportiva.

Cabe precisar que toda y la más completa cobertura del evento estará en la web de El Comercio. Compartiremos en tiempo real información de la competencia, la lista de ganadores y las mejores imágenes de esta edición.

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