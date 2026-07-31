Cada día, millones de peruanos abren un caño y tienen acceso inmediato a agua potable. Sin embargo, esa realidad todavía está lejos de ser universal. En el Perú, más de tres millones de personas aún no cuentan con acceso adecuado a agua potable y saneamiento, una situación que afecta directamente su salud, educación y calidad de vida, especialmente en las zonas rurales.

Con el objetivo de contribuir a cerrar esta brecha, la ONG Water For People Perú realizará una nueva edición de Corro por el Agua 2026, una carrera solidaria que busca reunir a 1,700 corredores el próximo 13 de setiembre en el Pentagonito de San Borja. Cada inscripción permitirá recaudar fondos para seguir desarrollando proyectos sostenibles de agua potable y saneamiento, que se traducen en higiene y salud para comunidades que aún carecen de estos servicios básicos.

La iniciativa demuestra que una actividad deportiva puede convertirse también en una oportunidad para transformar vidas.

¿Por qué el acceso al agua potable sigue siendo un desafío en el Perú?

Aunque en las principales ciudades el acceso al agua suele darse por sentado, miles de familias en distintas regiones del país aún deben recorrer largas distancias para obtener agua o abastecerse de fuentes que no siempre son seguras para el consumo humano.

Esta situación incrementa el riesgo de enfermedades, limita el desarrollo de niñas y niños, y reduce las oportunidades de muchas comunidades. En muchos casos, son las mujeres y los menores quienes dedican varias horas al día a recoger agua, tiempo que podría destinarse al estudio, el trabajo o el desarrollo de actividades productivas.

Frente a este desafío, Water For People trabaja junto con gobiernos locales, operadores de servicios y las propias comunidades para implementar soluciones sostenibles que permitan garantizar el acceso permanente al agua potable, al saneamiento y a mejores prácticas de higiene.

Desde el inicio de sus operaciones en el Perú, la organización ha contribuido, directa o indirectamente, a mejorar la calidad de vida de casi 80,000 personas mediante proyectos desarrollados en regiones como Cajamarca, La Libertad y Lambayeque.

Corro por el Agua 2026: correr para cambiar vidas

Con ese propósito nace Corro por el Agua, una carrera que combina deporte, solidaridad y compromiso social.

El evento contará con dos distancias:

10 kilómetros, dirigida a corredores que buscan un desafío deportivo.

5 kilómetros, ideal para quienes desean correr o caminar junto a familiares y amigos.

Además, la modalidad de 5K es pet friendly, permitiendo que los participantes puedan recorrer la distancia recreativa acompañados por sus mascotas.

Bajo el lema “Higiene y salud para más peruanos”, la carrera espera reunir a 1,700 corredores comprometidos con una causa que beneficiará a comunidades rurales del país.

Cada inscripción genera un impacto real

Más que una carrera, Corro por el Agua 2026 representa una oportunidad para que cada participante contribuya directamente al financiamiento de proyectos que mejoran el acceso al agua potable y al saneamiento.

Los recursos obtenidos mediante las inscripciones permitirán que Water For People continúe impulsando intervenciones sostenibles, fortaleciendo capacidades locales y promoviendo prácticas de higiene que reducen enfermedades y mejoran la calidad de vida de cientos de familias.

Con lo recaudado en la edición 2025 de la carrera, Water for People pudo mejorar 94 baños en 30 escuelas rurales, beneficiando directamente a 1755 estudiantes.

Una causa que suma aliados

Corro por el Agua cuenta con Nosotras como aliado estratégico y viene sumando el apoyo de empresas e instituciones comprometidas con el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades más vulnerables, como son la Universidad Esan, Vainsa, Convet, Water Partners, Powerade, San Luis, y El Comercio.

Asimismo, diversos deportistas, comunicadores e influencers vienen promoviendo la iniciativa para invitar a más personas a participar y convertir el deporte en una herramienta de transformación social.

Las inscripciones para Corro por el Agua 2026 ya se encuentran abiertas a través de la plataforma Eventrid: https://eventr.id/003vGlTM

LO QUE DEBES SABER Evento: Corro por el Agua 2026