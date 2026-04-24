Todo está listo para el Ironman 70.3, que se realizará este fin de semana en la Costa Verde. La exigente competencia se llevará a cabo el domingo 26 de abril en la playa Agua Dulce. En ese lugar, coincidirán los mejores atletas triatlón.

El Ironman es un evento deportivo internacional, que reunirá a más de 1200 competidores de 36 países, en rango de edades desde los 18 hasta los 82 años. Delegaciones de Brasil, Estados Unidos, Colombia, Argentina y Chile, entre otros, buscarán quedarse con los cupos de clasificación para el Campeonato Mundial en Nice, Francia.

Conoce la información sobre el cierre de calles

A partir de las 3 de la mañana del domingo 26 de abril, desde el Callao hasta Chorrillos, 18 accesos no estarán habilitados. La PNP, en trabajo conjunto con el personal de la organización y las municipalidades que tienen jurisdicción en los distritos involucrados, cerrarán los siguientes puntos:

La Punta y La Perla

San Miguel

Magdalena

San Isidro

Miraflores

Barranco

Chorrillos

Las autoridades limpiarán toda la vía, por lo que invitan a las personas a retirar sus vehículos.

¿Por dónde podrán circular los vehículos que van al Callao y hacia Chorrillos?

¿Qué hacer si se dirigen hacia el aeropuerto?

Por lo general, la mayoría de conductores y pasajeros usan el circuito de playas para llegar al aeropuerto Jorge Chávez. Sin embargo, se recomienda que el domingo 26 de abril, de 3 a.m. a 2 p.m., no usen esta vía porque estará cerrado.

Entre las 11:30 a.m. y 12p.m. se abrirá la ruta desde El Callao a la Bajada Balta (altura de Rosa Náutica con dirección a Chorrillos). Mientras que, previa evaluación, se ve si se abre de Chorrillos al Callao.

¿Cuándo y dónde será el Ironman 70.3?

La competencia está programada para el próximo domingo 26 de abril en la icónica Costa Verde del distrito de Chorrillos, en Lima, Perú. Cabe mencionar que nuestro país es parte del circuito desde el 2023.

¿Cuál será el recorrido del Ironman 70.3?

Con partida y llegada en la Playa Agua Dulce, los participantes en las modalidades Individual y Postas completarán 1.9 km de natación en las aguas del océano Pacífico; 90 km de ciclismo por la rápida ruta costera; y finalizarán con 21.1 km de carrera a pie.