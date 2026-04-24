Resumen

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Este domingo 26 de abril se realizará el Ironman 70.3 Perú en la Costa Verde. (Foto: Hunters Visual Studio)
Este domingo 26 de abril se realizará el Ironman 70.3 Perú en la Costa Verde. (Foto: Hunters Visual Studio)
Por Redacción EC

Todo está listo para el Ironman 70.3, que se realizará este fin de semana en la Costa Verde. La exigente competencia se llevará a cabo el domingo 26 de abril en la playa Agua Dulce. En ese lugar, coincidirán los mejores atletas triatlón.