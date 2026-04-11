Por Sergio Merino Sánchez

Si bien el Ironman 70.3, que se realizará el próximo 26 de abril en Lima, reunirá a una importante cantidad de atletas internacionales, también tendrá la participación de calificados deportistas nacionales, quienes pertenecen a equipos que se encuentran en constante preparación por muchos meses, a fin de estar a la altura de la competencia. Uno de estos casos es el de TRIFIT, liderado por su head coach Guillermo Acuña.

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