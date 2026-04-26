Desde las primeras horas de este domingo 26 de abril, los mejores triatletas del mundo compitieron a gran nivel en la Costa Verde del distrito de Chorrillos en Lima, en una nueva edición del Ironman 70.3 que otorga cupos directos al Mundial de la disciplina que se desarrollará en Nice, Francia.

En la rama masculina, el destacado atleta chileno Martín Baeza se quedó con el primer lugar con un tiempo impresionante de 3:47:40, marcando distancia de sus adversarios en la competencia. Una vez que se inició la primera de las tres pruebas, mostró solvencia y capacidad para mantener un ritmo que no pudo ser superado.

PODIO MASCULINO

Martín Baeza - Chile. Fernando Toldi - Brasil. Rodrigo González - México.

Podio masculino del Ironman 70.3 Lima 2026. (Foto: El Comercio)

En la rama femenina, la francesa Léa Riccobini demostró que no solo hace falta ser favorito en una competencia, sino también responder con cada paso en la competencia. Fue así que se quedó con el primer puesto, con un notable tiempo de 4:15:13.

PODIO FEMENINO

Léa Riccobini - Francia. Kely Barton - Estados Unidos. Kayla Bowker - Estados Unidos.

Podio femenino del Ironman 70.3 Lima 2026. (Foto: El Comercio)

Con partida y llegada en la Playa Agua Dulce del distrito limeño de Chorrillos, los participantes completaron 1,9 k.m. de natación en las refrescantes aguas del Pacífico, 90 k.m. de ciclismo por la rápida ruta costera, y finalizarán con 21,1 k.m. de carrera a pie.

Cabe mencionar que las delegaciones más grandes llegaron desde Brasil, Estados Unidos, Colombia, Argentina y Chile. Todos ellos competirán por uno de los codiciados cupos de clasificación en las categorías ‘Age Group’ para el Campeonato Mundial en Nice, Francia, un escenario legendario que espera a los mejores del planeta.

Es importante destacar la gran cantidad de público que fue testigo de una exhibición de talento y resistencia en la Costa Verde de Lima. Muchos de ellos llegaron para brindar apoyo a sus familiares o amigos, mientras que otros se acercaron para ser espectadores de lujo.

Toda y la más completa cobertura del evento la encuentras en la web de El Comercio.

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