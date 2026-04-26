Por Redacción EC

Desde las primeras horas de este domingo 26 de abril, los mejores triatletas del mundo compitieron a gran nivel en la Costa Verde del distrito de Chorrillos en Lima, en una nueva edición del Ironman 70.3 que otorga cupos directos al Mundial de la disciplina que se desarrollará en Nice, Francia.

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