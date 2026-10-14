icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Al ser una ruta certificada, los tiempos serán válidos para registros oficiales, lo que eleva a Lima como sede del circuito sudamericano de esta competencia. (Foto: LEN)
Al ser una ruta certificada, los tiempos serán válidos para registros oficiales, lo que eleva a Lima como sede del circuito sudamericano de esta competencia. (Foto: LEN)
Por Redacción EC

La ASICS Golden Run Lima 2026 tendrá un recorrido 100% costero, con partida y llegada en el Parque Marina de Guerra, en la Costa Verde de Magdalena del Mar. Desde las 5:00 a.m., los corredores se concentrarán en ese punto para las dos partidas programadas: 6:00 a.m. para los 21K y 6:30 a.m. para los 10K. Es un circuito de ida y vuelta, completamente plano y a nivel del mar, un escenario ideal para que los participantes logren superar marcas personales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.