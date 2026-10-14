La ASICS Golden Run Lima 2026 tendrá un recorrido 100% costero, con partida y llegada en el Parque Marina de Guerra, en la Costa Verde de Magdalena del Mar. Desde las 5:00 a.m., los corredores se concentrarán en ese punto para las dos partidas programadas: 6:00 a.m. para los 21K y 6:30 a.m. para los 10K. Es un circuito de ida y vuelta, completamente plano y a nivel del mar, un escenario ideal para que los participantes logren superar marcas personales.

RUTA OFICIAL DE LA CARRERA

En la distancia de 10K, el trazado va por el circuito de playas con dirección a San Miguel, con un giro en U para regresar al mismo parque. Es una ruta rápida, sin desniveles importantes y con vista al mar todo el camino, ideal tanto para quienes debutan como para quienes quieren mejorar tiempos.

El plato fuerte será la media maratón de 21K, que este año por primera vez en Perú contará con certificación de World Athletics. El recorrido se extiende más allá del distrito de San Miguel hasta llegar al tradicional barrio de Chucuito, en el Callao, para luego retornar a Magdalena.

Al ser una ruta certificada y plana, los tiempos serán válidos para registros oficiales, lo que eleva a Lima como sede del circuito sudamericano de ASICS Golden Run, y esto mismo hace mucho más atractiva la carrera para quienes aspiran a clasificar a diferentes torneos del plano local como internacional.

La ASICS Golden Run forma parte del principal circuito de running de Sudamérica, con escalas en Brasil, Argentina, Chile y Colombia. Esa plataforma regional convierte a Lima en una locación clave que conecta a fondistas de distintos países y consolida la fecha como un referente del calendario local.

En la línea de partida destacarán figuras del fondismo peruano como Sheyla Eulogio, Zarita Suárez y Jhon Atachagua, junto a los embajadores y el equipo oficial de la marca. Esta mixtura entre atletas de élite y aficionados responde a un objetivo claro: que el alto rendimiento conviva con la motivación, la integración y el placer de correr.

Bienestar integral bajo el lema: “Sound Mind, Sound Body” ASICS, referente global en el mundo del running, busca acercar la mística de la Golden Run a la comunidad local. Bajo su filosofía “Sound Mind, Sound Body”, la firma invita a vivir la carrera como un desafío que equilibra cuerpo y mente.

Por ello, la jornada ofrecerá zonas de recuperación, puntos con música a lo largo del trazado, espacios de confraternidad y activaciones especiales. Además, los corredores podrán participar en pruebas de producto previas y recibirán un kit oficial con polo técnico y regalos de los patrocinadores.

Sepa más Esta edición 2026 cuenta con el auspicio prioritario de Natura Kaiak 21K, junto al respaldo de aliados estratégicos como El Comercio, Powerade y Mazda, firmas comprometidas con el desarrollo del deporte en el Perú.

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