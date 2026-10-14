La catarata de Chorro Blanco tiene una hermosa caída de agua de aproximadamente 200 metros de altura y para llegar ahí se requiere de una caminata de dos horas desde el Pueblo de Canchaque. Este mágico destino turístico de la serranía peruana fue parte de la tercera edición del Canchaque Trail Fest, destacando de manera sobresaliente la exigente ruta Chorro Blanco Skymarathon de los 42 kilómetros, donde José Manuel Quispe y Victoria Calero tuvieron una notable actuación asegurando el primer puesto en la “patronal del trail”.

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“Estoy entrenando duro. Esta carrera es mi preparación para representar al Perú en la gran final de la Merrell Skyrunner World Series este 7 de noviembre (en España)”, confesó a El Comercio José Manuel Quispe, luego terminar 42k con un tiempo oficial de 04:10:13 en Canchaque Trail Fest.

José Manuel Quispe gana la medalla por su primer lugar en 42k Chorro Blanco Skymarathon en Canchaque Trail Fest 2026. (Foto composición: Solange Soto / Difusión)

El podio masculino lo completaron Huber Villanueva en la segunda posición (04:51:00) y Victor Ccanto en el tercer puesto (04:51:37).

Demás resultados de Canchaque Trail Fest:

42K Chorro Blanco Skymarathon: En la rama femenina la victoria y los aplausos se los llevó Victoria Calero de Ecuador con un tiempo de 06:18:55. El segundo lugar fue ocupado por Linda Suzetty Gonzales del Aguila (07:06:46) y en el tercer puesto quedó Pamela Maritza Paucar Bautista (07:07:26).

En la rama femenina la victoria y los aplausos se los llevó Victoria Calero de Ecuador con un tiempo de 06:18:55. El segundo lugar fue ocupado por Linda Suzetty Gonzales del Aguila (07:06:46) y en el tercer puesto quedó Pamela Maritza Paucar Bautista (07:07:26). Kilómetro Vertical (KV): En la categoría femenina, el podio fue liderado por Astrid Valdivia en el primer lugar, seguida por Victoria Calero en el segundo puesto y Yakory Romero en el tercero. En la rama masculina, el vencedor absoluto fue Jorge Luis Carrasco Guerrero, acompañado en el podio por Víctor Denny Campoverde Abarca (segundo) y Pietro Alejandro Vasquez Cervantes (tercero).

En la categoría femenina, el podio fue liderado por Astrid Valdivia en el primer lugar, seguida por Victoria Calero en el segundo puesto y Yakory Romero en el tercero. En la rama masculina, el vencedor absoluto fue Jorge Luis Carrasco Guerrero, acompañado en el podio por Víctor Denny Campoverde Abarca (segundo) y Pietro Alejandro Vasquez Cervantes (tercero). 25K Palambla Skyrace: En la rama masculina, el vencedor absoluto fue Jorge Luis Carrasco Guerrero (02:29:50), seguido por Wallace Fernando (02:45:19) y Wallace Lutgardo Huamani Llanquecha (02:49:34). En damas, el primer lugar fue para Nayda Melo Muñiz (03:25:39).

En la rama masculina, el vencedor absoluto fue Jorge Luis Carrasco Guerrero (02:29:50), seguido por Wallace Fernando (02:45:19) y Wallace Lutgardo Huamani Llanquecha (02:49:34). En damas, el primer lugar fue para Nayda Melo Muñiz (03:25:39). 12K Mishahuaca: Christian Guerrero se impuso en varones con un registro de 01:19:19, mientras que Nelly del Carmen Cueva Cueva lideró el podio femenino con un tiempo de 01:53:08.

Christian Guerrero se impuso en varones con un registro de 01:19:19, mientras que Nelly del Carmen Cueva Cueva lideró el podio femenino con un tiempo de 01:53:08. 6K: Brian Nickolas Palomino Cuyatti (00:34:00) en varones y Sindi Brillithd Vásquez Rivera (00:45:35) en damas se llevaron el primer lugar de sus respectivas categorías.

Los más pequeños fueron los grandes protagonistas en Canchaque Trail Fest en la categoría KID RACE (Foto: Difusión)

La experiencia iba mucho más allá de la meta.

El evento deportivo destacó por la exigencia técnica de sus rutas y por la integración de la comunidad ‘canchaqueña’, que dio a la jornada un carácter cercano y festivo. Asimismo, puso en valor el turismo local, vinculando la práctica del trail running con el descubrimiento del entorno y la identidad de Canchaque. El cierre, al estilo de una fiesta patronal, reunió el espíritu deportivo y la celebración comunitaria como broche final de esta edición.

Degustación de platos típicos del distrito de Canchaque en la provincia de Huancabamba, Piura. (Foto: Difusión)

Y para los que se la perdieron, el Canchaque Trail Fest 2027 tiene fecha confirmada y será del 7 al 9 de octubre. Las inscripciones ya están abiertas en: https://canchaquetrailfest.pe/