icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

José Manuel Quispe dominó 42k en Canchaque Trail Fest.
José Manuel Quispe dominó 42k en Canchaque Trail Fest.
Por Solange Soto Valdiviezo

La catarata de Chorro Blanco tiene una hermosa caída de agua de aproximadamente 200 metros de altura y para llegar ahí se requiere de una caminata de dos horas desde el Pueblo de Canchaque. Este mágico destino turístico de la serranía peruana fue parte de la tercera edición del Canchaque Trail Fest, destacando de manera sobresaliente la exigente ruta Chorro Blanco Skymarathon de los 42 kilómetros, donde José Manuel Quispe y Victoria Calero tuvieron una notable actuación asegurando el primer puesto en la “patronal del trail”.

TE PUEDE INTERESAR