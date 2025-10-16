La segunda edición del Canchaque Trail Fest se realizó del 10 al 12 de octubre en el distrito de Canchaque (Piura) y contó con la participación de más de 500 competidores.
José Manuel Quispe (04:05:33) y Mariana Hammond (05:46:09) fueron los grandes protagonistas del certamen al imponerse en los 42 kilómetros, la distancia más larga.
MIRAR | Universitario: el ambicioso proyecto para la Libertadores 2026 con Riveros y Di Benedetto nacionalizados, tres salidas y un ‘9′ top
La carrera buscó incluir a todo tipo de corredores con sus distancias de 6K, 12K, 25K y estrenó su nueva distancia maratón (42K).
La ruta, además, le regaló a los participantes una impresionante compañía, con pequeños riachuelos, bosques, trochas carrozables, caminos con pendientes y desniveles.
Los más pequeños también pudieron disfrutar de la carrera Kids 1K, otra de las novedades de esta edición 2025.
La partida y la llegada fueron desde la Plaza de Armas de Canchaque, Piura, integrando a la comunidad local con los corredores y así contribuir con el turismo deportivo de esta región del norte del Perú.
LEE TAMBIÉN | El liderazgo vigente de Corzo y Flores desde el banco: ¿Cómo se explica la decisión “más sabia” de Fossati en su Universitario 2.0?
Además de la carrera, todos pudieron divertirse con juegos, trekkings, música en vivo, fiestas tradicionales y la promoción de productos locales.
Asimismo, la tercera edición del Canchaque Trail Fest ya es una realidad. Se confirmó que se realizará del 8 al 10 de octubre del 2026.
Resultados:
Hombres 6K:
- Jonathan Castro
- Brian Palomino
- Juan Luis Rubio
Mujeres 6k:
- Emily Mauricio
- Estrella Zapata
- Manuela Rondoy
Hombres 12K:
- Cristian Guerrero
- Duver Tocto
- Fernando Castillo
Mujeres 12K:
- Briana Rettis
- Tabita Pretell
- Rosa Cabel
Hombres 25K:
- Jorge Luis Castro
- Octavio Chiri
- Jorge Carrasco
Mujeres 30K:
- Astrid Valdivia
- Estela Castro
- Yennifer Zulma
Hombres 42K:
- José Manuel Quispe
- Rogelio Mendoza
- Emerson Trujillo
Mujeres 42K:
- Mariana Hammond (Argentina)
- Mickely Ponce
- Lucy Mejía
******************
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
Contenido sugerido
Contenido GEC