La carrera buscó incluir a todo tipo de corredores con sus distancias de 6K, 12K, 25K y estrenó su nueva distancia maratón (42K).
La segunda edición del Canchaque Trail Fest se realizó del 10 al 12 de octubre en el distrito de Canchaque (Piura) y contó con la participación de más de 500 competidores.

José Manuel Quispe (04:05:33) y Mariana Hammond (05:46:09) fueron los grandes protagonistas del certamen al imponerse en los 42 kilómetros, la distancia más larga.

La ruta, además, le regaló a los participantes una impresionante compañía, con pequeños riachuelos, bosques, trochas carrozables, caminos con pendientes y desniveles.

Los más pequeños también pudieron disfrutar de la carrera Kids 1K, otra de las novedades de esta edición 2025.

La partida y la llegada fueron desde la Plaza de Armas de Canchaque, Piura, integrando a la comunidad local con los corredores y así contribuir con el turismo deportivo de esta región del norte del Perú.

Además de la carrera, todos pudieron divertirse con juegos, trekkings, música en vivo, fiestas tradicionales y la promoción de productos locales.

Asimismo, la tercera edición del Canchaque Trail Fest ya es una realidad. Se confirmó que se realizará del 8 al 10 de octubre del 2026.

Resultados:

Hombres 6K:

  1. Jonathan Castro
  2. Brian Palomino
  3. Juan Luis Rubio

Mujeres 6k:

  1. Emily Mauricio
  2. Estrella Zapata
  3. Manuela Rondoy

Hombres 12K:

  1. Cristian Guerrero
  2. Duver Tocto
  3. Fernando Castillo

Mujeres 12K:

  1. Briana Rettis
  2. Tabita Pretell
  3. Rosa Cabel

Hombres 25K:

  1. Jorge Luis Castro
  2. Octavio Chiri
  3. Jorge Carrasco

Mujeres 30K:

  1. Astrid Valdivia
  2. Estela Castro
  3. Yennifer Zulma

Hombres 42K:

  1. José Manuel Quispe
  2. Rogelio Mendoza
  3. Emerson Trujillo

Mujeres 42K:

  1. Mariana Hammond (Argentina)
  2. Mickely Ponce
  3. Lucy Mejía

