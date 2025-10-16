La segunda edición del Canchaque Trail Fest se realizó del 10 al 12 de octubre en el distrito de Canchaque (Piura) y contó con la participación de más de 500 competidores.

José Manuel Quispe (04:05:33) y Mariana Hammond (05:46:09) fueron los grandes protagonistas del certamen al imponerse en los 42 kilómetros, la distancia más larga.

La carrera buscó incluir a todo tipo de corredores con sus distancias de 6K, 12K, 25K y estrenó su nueva distancia maratón (42K).

La ruta, además, le regaló a los participantes una impresionante compañía, con pequeños riachuelos, bosques, trochas carrozables, caminos con pendientes y desniveles.

Los más pequeños también pudieron disfrutar de la carrera Kids 1K, otra de las novedades de esta edición 2025.

La partida y la llegada fueron desde la Plaza de Armas de Canchaque, Piura, integrando a la comunidad local con los corredores y así contribuir con el turismo deportivo de esta región del norte del Perú.

Además de la carrera, todos pudieron divertirse con juegos, trekkings, música en vivo, fiestas tradicionales y la promoción de productos locales.

Asimismo, la tercera edición del Canchaque Trail Fest ya es una realidad. Se confirmó que se realizará del 8 al 10 de octubre del 2026.

Resultados:

Hombres 6K:

Jonathan Castro Brian Palomino Juan Luis Rubio

Mujeres 6k:

Emily Mauricio Estrella Zapata Manuela Rondoy

Hombres 12K:

Cristian Guerrero Duver Tocto Fernando Castillo

Mujeres 12K:

Briana Rettis Tabita Pretell Rosa Cabel

Hombres 25K:

Jorge Luis Castro Octavio Chiri Jorge Carrasco

Mujeres 30K:

Astrid Valdivia Estela Castro Yennifer Zulma

Hombres 42K:

José Manuel Quispe Rogelio Mendoza Emerson Trujillo

Mujeres 42K:

Mariana Hammond (Argentina) Mickely Ponce Lucy Mejía

