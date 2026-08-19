El mes de agosto, en el calendario runner mundial, significa historia. Y es que la KIA Media Maratón de Lima & 10K, impulsada por Nike, se distingue como la prueba de 21K más antigua del planeta (desde 1909) y la quinta carrera atlética más longeva en cualquier distancia recorrida en este deporte.

Las calles del centro histórico de la capital peruana recibirán una competencia cargada de tradición que y marca un antes y después de la disciplina en el mundo. Ahora, en 2026, se celebrará la edición 117, algo impensado en sus inicios.

Transcurrieron más de 100 años desde entonces y la evolución es impresionante. Todo comenzó en 1909, cuando un grupo de entusiastas deportistas se reunieron en la Plaza San Martín, en Lima, con dirección hacia la Plaza de la Independencia, en el Callao.

Si bien la tecnología no permitía tener los controles y mediciones de estos tiempos, ni se contaba con zapatillas inteligentes, menos GPS, existía una voluntad y disciplina que se mantiene hasta la actualidad.

Así lucieron las primeras generaciones de deportistas que corrieron en el evento. (Foto: Mediamaraton.com.pe)

Aquel primer desplazamiento sentó las bases de lo que hoy se conoce como la media maratón más antigua del mundo y, además, la quinta carrera pedestre más antigua a nivel global. De hecho, en 2024, la carrera recibió la prestigiosa World Athletics Heritage Plaque, un reconocimiento que valida oficialmente ese legado centenario y que coloca a Lima en una vitrina reservada para muy pocas carreras en el planeta.

“Correr la Media Maratón de Lima, entonces, no es solo completar 21 o 10 kilómetros. Es seguir los pasos de generaciones de corredores peruanos que, edición tras edición, transformaron esta prueba en un símbolo de identidad. Cada zancada en la carrera de 2026 seguirá, en cierto sentido, el eco de aquella primera partida de hace más de cien años”, refiere un informe de ‘Ratarunning’.

Este domingo 23 de agosto de 2026 se celebrará la edición 117 con 21 mil participantes confirmados bajo el concepto: Alma, Corazón y Calle. La ruta comprende desde la Plaza de Armas de Lima hasta el Circuito Mágico del Agua.

¿Cuáles serán las distancias de la competencia en 2016?

10K (para mayores de 13 años) y 21K (para mayores de 18 años), ambas distancias en varones y mujeres.

Cabe mencionar que todos los corredores inscritos a la KIA Media Maratón de Lima & 10K powered by NIKE 2026, así como el público en general, pueden descargar la app oficial ‘Media Maratón de Lima’ en los dispositivos de iOS y Android para revisar estrategias, detalles de la ruta y activar el LiveTracking en tiempo real.

Toda y la mejor cobertura del evento estará en la web de El Comercio, desde la conferencia de presentación, entregas de kits, antes, durante y después de la emblemática carrera.

SOBRE EL AUTOR