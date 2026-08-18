La expectativa crece con el pasar de los días, y es que la capital del Perú será sede de una de las competencias más importantes del mundo, la KIA Media Maratón de Lima & 10K, impulsada por Nike, declarada por la World Athletics como la prueba de 21K más antigua del planeta (desde 1909) y la quinta carrera atlética más longeva en cualquier distancia.

Los 21 mil cupos disponibles para esta edición se agotaron en tiempo récord, como prueba del interés general por ser parte del evento.

La Media Maratón de Lima se realizará el próximo domingo 23 de agosto, con un recorrido que incluirá al Centro Histórico de la ciudad, y contará con la presencia de los mejores deportistas de la región, además del talento nacional que buscará que la medalla de oro se quede en casa.

Medalla oficial de esta edición

¿Existe un incentivo económico?

Esta histórica carrera forma parte del Campeonato Nacional de Media Maratón y ofrecerá un premio de $10,000 al atleta que rompa el récord nacional de la distancia.

El récord nacional de la distancia de media maratón (21 km) en la categoría femenina de la Media Maratón de Lima lo ostenta la huancavelicana Zaida Ramos, quien registró un tiempo histórico de 1 hora, 10 minutos y 5 segundos el 25 de mayo de 2025.

En la rama masculina, el mejor registro histórico de la prueba en suelo limeño pertenece al peruano Luis Ostos, quien cronometró 1 hora, 2 minutos y 7 segundos el 28 de agosto de 2016.

¿Cuáles serán las distancias de la competencia?

10K (para mayores de 13 años) y 21K (para mayores de 18 años), ambas distancias en varones y mujeres.

¿Aún hay cupos disponibles?

Oficialmente, las 21,000 plazas se encuentran agotadas; sin embargo, la organización del evento informó a través de sus canales oficiales que del 12 al 15 de agosto se permitirá la transferencia de cupos a otro participante. Eso sí, solo aplicará para la misma distancia y talla de la indumentaria.

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