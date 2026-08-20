Solo horas nos separan de la tan esperada edición 117 de la KIA Media Maratón de Lima & 10K, impulsada por Nike, la misma que cuenta con la distinción de ser la prueba de 21K más antigua del planeta (desde 1909) y la quinta carrera atlética más longeva en cualquier distancia recorrida en este deporte.

La organización de la competencia confirmó fecha, horarios y lugar para la entrega de kits oficiales para los 21 mil corredores que alcanzaron un cupo para este evento deportivo sin precedentes y en esta nota compartimos todos los detalles, puesto que se entregará la indumentaria oficial y de uso obligatorio.

El recojo se realizará el viernes 21 y sábado 22 de agosto, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., en el Pentagonito – Puerta 4, ubicado en Bielovucic Cavalier 15, San Borja. Para recibir el kit, cada corredor deberá presentar su DNI y código QR de inscripción, ya sea desde su celular o mediante el correo electrónico correspondiente.

AVISO IMPORTANTE

¿Existe un incentivo económico?

Esta histórica carrera forma parte del Campeonato Nacional de Media Maratón y ofrecerá un premio de $10,000 al atleta que rompa el récord nacional de la distancia.

El récord nacional de la distancia de media maratón (21 km) en la categoría femenina de la Media Maratón de Lima lo ostenta la huancavelicana Zaida Ramos, quien registró un tiempo histórico de 1 hora, 10 minutos y 5 segundos el 25 de mayo de 2025.

Toda y la mejor cobertura del evento estará en la web de El Comercio, desde la conferencia de presentación, entregas de kits, antes, durante y después de la emblemática carrera.

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