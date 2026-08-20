Por Redacción EC

Solo horas nos separan de la tan esperada edición 117 de la KIA Media Maratón de Lima & 10K, impulsada por Nike, la misma que cuenta con la distinción de ser la prueba de 21K más antigua del planeta (desde 1909) y la quinta carrera atlética más longeva en cualquier distancia recorrida en este deporte.

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