La KIA Media Maratón de Lima & 10K, impulsada por Nike llega, además de celebrar una edición sin precedentes con una espectacular acogida, con interesantes novedades que fueron oficializadas por la organización del evento. Esta innovaciones van desde lo tecnológico hasta lo estríctamente deportivos.

De los 21 mil participantes confirmados, aforo total previsto para este año en que se celebra la carrera 117, se informó que el 65% competirá en la distancia de 21K y el 35% en 10K. Asimismo, luego de culminadas las inscripciones, se determinó que correrán el 57% hombres y 43% mujeres. A estos últimos se suman 200 atletas élite y participantes con discapacidad.

Novedades de la Media Maratón de Lima 2026





Boleto para futuras competencias

La KIA Media Maratón de Lima & 10K powered by NIKE será nuevamente parte del Campeonato Nacional y clasificatorio para competencias internacionales en 21K. De esta manera, se fomenta la competitividad para esta edición.

App oficial de la carrera

Por primera vez en la historia de la competencia y del circuito nacional, se lanzó una aplicación especial que será de mucha utilidad no solo para los corredores, sino también para sus equipos detrabajo y aficionados en general, que tendrán la oportunidad de hacer el seguimiento de la carrera en tiempo real.

Convocatoria sin precedentes

La expectativa por ser parte de la carrera es altísima. Prueba de ello, se confirmó que para la edición 2026 se contará con la participación de 21 mil deportistas entre amateurs y profesionales, que serán parte de esta fiesta deportiva que promete paralizar a la capital peruana.

Medalla de la colección ‘Clásica Ciudad de Lima’

Como antesala, se develó el domingo 16 de agosto la ‘M’, tercera medalla de la colección ‘Clásica Ciudad de Lima’, una serie de cuatro piezas que, al finalizar en 2027, formarán juntas la palabra ‘LIMA’. Cabe mencionar que cada medalla ha sido concebida como un homenaje a la ciudad y reúne en su diseño elementos vinculados con su identidad, su historia y su relación con una carrera que lleva más de un siglo recorriendo sus calles.

Consolidación del programa de caridad

La KIA Media Maratón de Lima & 10K powered by NIKE cuenta con un programa social que lleva tres años de actividad y ha permitido la recaudación de más de 250 mil nuevos soles. Esto se logró debido al apoyo y cooperación de 23 organizaciones sociales, entre ellas la Fundación Peruana de Cáncer, Teletón, Special Olympics Perú y el Banco de Alimentos Perú.

¿Cuándo y a qué hora será la carrera?

KIA Media Maratón de Lima & 10K powered by NIKE 2026 se celebrará el próximo domingo 23 de agosto de 2026.

Punto de concentración : Plaza de Armas de Lima, desde las 5:00 a.m.

: Plaza de Armas de Lima, desde las 5:00 a.m. Partida de los 10K : 6:00 a.m.

: 6:00 a.m. Partida de los 21K : 7:00 a.m.

: 7:00 a.m. Llegada: Parque de la Reserva (Circuito Mágico del Agua).

Toda y la mejor cobertura del evento estará en la web de El Comercio, desde la conferencia de presentación, entregas de kits, antes, durante y después de la emblemática carrera.

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