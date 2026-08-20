Por Redacción EC

La KIA Media Maratón de Lima & 10K, impulsada por Nike llega, además de celebrar una edición sin precedentes con una espectacular acogida, con interesantes novedades que fueron oficializadas por la organización del evento. Esta innovaciones van desde lo tecnológico hasta lo estríctamente deportivos.

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