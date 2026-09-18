Lima volverá a tener una cita con el fondismo de alto nivel. El próximo 18 de octubre, algunos de los principales exponentes del atletismo peruano se reunirán en la ASICS Golden Run presentada por Natura Kaiak 21K, una competencia que tendrá entre sus protagonistas a Sheyla Eulogio, Zarita Suárez y Jhon Atachagua, tres corredores que llegan con importantes resultados recientes y buscarán continuar poniendo a prueba su rendimiento.

En la categoría femenina, Zarita Suárez llegará a la competencia después de subir al podio en la reciente Media Maratón de Lima. La atleta consiguió el segundo lugar en los 21K con un tiempo de 1:11:31, resultado que refleja su buen momento competitivo y la coloca entre las corredoras a seguir en la jornada de octubre.

Otro de los fondistas que estará presente será Jhon Atachagua. El corredor terminó quinto en los 21K de la Media Maratón de Lima, con un registro de 1:03:00. Su participación en la ASICS Golden Run representará una nueva oportunidad para continuar mejorando sus registros en una de las distancias más exigentes del circuito de fondo.

Sheyla Eulogio, por su parte, será una de las principales representantes femeninas y competirá en los 10K. La fondista llega después de conseguir el segundo lugar en la Media Maratón de Lima, con un tiempo de 2:27:32, y afrontará esta competencia como parte de un exigente calendario que también incluye su participación en el Mundial de Media Maratón.

A ellos podría sumarse Río Ferdinan Cereceda Rodríguez, actual récord nacional de media maratón. El atleta evalúa su participación en la ASICS Golden Run debido a sus compromisos internacionales, entre ellos el Mundial de Media Maratón del 20 de septiembre y la Maratón de Valencia del 6 de diciembre, competencias en las que buscará mejorar su marca. De competir en Lima, Río participaría en los 10K.

La ASICS Golden Run contará con las distancias de 10K y 21K y tendrá como punto de partida y llegada el Parque Marina de Guerra, en Magdalena. La competencia se desarrollará el domingo 18 de octubre y reunirá a corredores de distintos niveles, desde amateurs y runners avanzados hasta clubes deportivos y fondistas nacionales e internacionales.

La organización espera congregar a más de 5.000 corredores en esta jornada, que se perfila como uno de los próximos puntos de encuentro para el running de alto rendimiento en Lima. Con atletas que llegan tras destacar en competencias recientes y otros que evalúan su participación mientras afrontan compromisos internacionales, la ASICS Golden Run prepara una nueva jornada para los aficionados al fondismo.