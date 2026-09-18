Los principales exponentes del fondismo peruano volverán a ponerse a prueba en la competencia del próximo 18 de octubre. (Foto: ASICS Golden Run)
Los principales exponentes del fondismo peruano volverán a ponerse a prueba en la competencia del próximo 18 de octubre. (Foto: ASICS Golden Run)
/ @sportpaparazzi
Por Redacción EC

Lima volverá a tener una cita con el fondismo de alto nivel. El próximo 18 de octubre, algunos de los principales exponentes del atletismo peruano se reunirán en la ASICS Golden Run presentada por Natura Kaiak 21K, una competencia que tendrá entre sus protagonistas a Sheyla Eulogio, Zarita Suárez y Jhon Atachagua, tres corredores que llegan con importantes resultados recientes y buscarán continuar poniendo a prueba su rendimiento.

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