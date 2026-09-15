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Resumen

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Correr no siempre requiere horas libres: organizarse y adaptar la exigencia puede ayudar a sostener el hábito. (Foto: Magnific)
Correr no siempre requiere horas libres: organizarse y adaptar la exigencia puede ayudar a sostener el hábito. (Foto: Magnific)
Por Diego Ballón

¿Hace cuánto te prometes que vas a empezar a correr y sigues esperando el momento adecuado? El trabajo, la familia y las obligaciones suelen dejar el entrenamiento para después, pero no necesariamente tiene que ser así. Tres especialistas de VidaFit Perú, centro que este año cumple 20 años brindando servicios de bienestar laboral, gimnasia y programas de salud integral para empresas, explican cómo hacerlo sin convertir el deporte en una obligación más.