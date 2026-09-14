Los peruanos competirán en distancia olímpica, que comprende 1.5 kilómetros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera a pie. (Foto: NGC Sports)
Los peruanos competirán en distancia olímpica, que comprende 1.5 kilómetros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera a pie. (Foto: NGC Sports)
Por Redacción EC

El camino hacia un Mundial no siempre se construye a tiempo completo. Cinco triatletas peruanos lo han hecho mientras mantienen sus trabajos y responsabilidades familiares, una rutina que incluye entrenamientos desde las 3:30 de la madrugada y que ahora los llevará a competir en Pontevedra 2026.

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