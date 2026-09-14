El camino hacia un Mundial no siempre se construye a tiempo completo. Cinco triatletas peruanos lo han hecho mientras mantienen sus trabajos y responsabilidades familiares, una rutina que incluye entrenamientos desde las 3:30 de la madrugada y que ahora los llevará a competir en Pontevedra 2026.

La delegación del Club Deportivo NGC Sports estará conformada por Alberto Arce, categoría 50–54; Martha Aguirre, categoría 50–54; Claudia Urquiza, categoría 40–44; Joaquín García, categoría 25–29; y Lucas Ruiz, categoría 20–24.

Los cinco atletas llegan al Mundial después de conseguir podios en sus respectivas categorías en el Campeonato Nacional de Triatlón 2025, resultado que da cuenta del nivel competitivo con el que afrontarán esta cita internacional.

En Pontevedra, los representantes peruanos competirán en distancia olímpica, que comprende 1.5 kilómetros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera a pie. El campeonato se realizará del 23 al 27 de septiembre.

Un Mundial de grandes dimensiones

La edición 2026 marcaría un récord histórico de participación. Se espera a más de 5,400 atletas procedentes de cerca de 100 países, una convocatoria que convertirá durante varios días a Pontevedra en uno de los principales puntos de encuentro del triatlón mundial.

Detrás de la clasificación existe, además, una característica que comparten los cinco representantes de NGC Sports: ninguno vive exclusivamente del deporte. Los integrantes del equipo compatibilizan sus entrenamientos con responsabilidades profesionales y familiares, desarrollándose en sectores como banca, arquitectura, gastronomía y consultoría, entre otras actividades.

Prepararse para competir a nivel internacional implica organizar cada día alrededor del deporte. Las horas de entrenamiento en piscina, bicicleta y carrera se acumulan semanalmente, mientras cada atleta mantiene en paralelo su vida profesional y personal. En algunas jornadas, los entrenamientos de ciclismo comienzan a las 3:30 de la madrugada, antes de continuar con la jornada profesional.

“Representar al Perú en un Mundial es algo que me llena de orgullo. Detrás de estar ahí hay muchísimas horas de entrenamiento, sacrificios y días en los que toca organizar todo alrededor del deporte. Poder competir llevando el nombre de mi país hace que todo ese esfuerzo tenga todavía más sentido”, comenta Claudia Urquiza, una de las cinco representantes de NGC Sports en el Mundial de Triatlón.

Una preparación personalizada

La preparación del equipo está dirigida por Nelson Gonzales Carmelino, fundador y Head Coach de NGC Sports. Gonzales cuenta con una trayectoria en la natación profesional, aguas abiertas y triatlón, experiencia que complementa su rol como entrenador especializado en deportes de resistencia.

Bajo su dirección, NGC Sports reúne a deportistas de distintos niveles en disciplinas de resistencia como triatlón, running, ciclismo y natación. “En NGC trabajamos tanto con deportistas que recién inician como con atletas competitivos, utilizando una metodología estructurada y personalizada que incluye planificación de cargas, zonas de entrenamiento, potencia, frecuencia cardíaca y seguimiento individual de los procesos deportivos”, sostiene Nelson Gonzales.

Durante las últimas temporadas, los atletas de NGC Sports han conseguido una presencia constante y distintos podios dentro del calendario deportivo nacional e internacional. Ahora, la participación en Pontevedra representa para los cinco peruanos la culminación de meses de preparación y la oportunidad de competir junto a algunos de los mejores triatletas por grupos de edad del mundo. Más allá de los resultados, llegar al campeonato significa transformar años de madrugadas, entrenamientos, competencias y sacrificios personales en la posibilidad de vestir los colores del Perú en uno de los escenarios más importantes del triatlón internacional.