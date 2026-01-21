¡Los mejores triatletas del mundo regresan al Perú! Por séptimo año consecutivo, el XMART HEALTHY LIVING IRONMAN 70.3 Perú Presented by FUXION se llevará a cabo el domingo 26 de abril de 2026 en la Costa Verde de Chorrillos, un evento de talla internacional que reunirá a más de 1200 competidores en una jornada que será épica.

Con partida y llegada en la Playa Agua Dulce, los participantes en las modalidades Individual y Postas completarán 1,9 km de natación en las refrescantes aguas del Pacífico, 90 km de ciclismo por la rápida ruta costera, y finalizarán con 21,1 km de carrera a pie, persiguiendo el sueño de cruzar la meta y proclamarse IRONMAN.

Triatletas de decenas de países competirán por uno de los codiciados cupos de clasificación en las categorías AGE GROUP para el Campeonato Mundial IRONMAN 70.3 en Nice, Francia, un escenario legendario que espera a los mejores del planeta.

La élite profesional estará presente con destacados atletas que elevarán el nivel de la competencia. El clima privilegiado de Lima, con su mar salado y la ruta plana de la Costa Verde, genera que muchos participantes salgan a buscar sus mejores marcas personales (PR) y a vivir una carrera vibrante de principio a fin.

“Estamos emocionados y profundamente orgullosos de que Lima vuelva a brillar en el mapa mundial del triatlón con esta séptima edición del XMART HEALTHY LIVING IRONMAN 70.3 Perú Presented by FUXION. Contamos con cientos de triatletas inscritos, muchos de ellos peruanos que tendrán la oportunidad de medirse con los mejores”, señala Daniel de Montreuil, organizador del evento.

Las inscripciones aún están abiertas en: https://www.ironman.com/races/im703-peru y los asistentes podrán alentar a los triatletas de forma gratuita desde las 6:00 a.m.

El XMART HEALTHY LIVING IRONMAN 70.3 Perú Powered by FUXION 2026 agradece el soporte de la Municipalidad de Chorrillos y su alcalde Richard Cortez Melgarejo, la Municipalidad de Lima y la Federación Deportiva Peruana de Triatlón.

Así como el apoyo de Xmart Healthy Living, Fuxion, Fitpoint y Cinco AM.