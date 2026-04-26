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Resumen

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Roberto Sánchez
Roberto Sánchez
Por María Fernanda Castro

Cerca de las 5:30 p.m. del jueves 9 de abril, durante una caravana en el Callao, mi padre, el candidato al Senado por Juntos por el Perú (JP) Dante Castro Arrasco, cayó de la tolva de una camioneta en movimiento. Mientras él yacía inconsciente en el pavimento, la caravana —liderada por Cledin Vásquez Castillo— se detuvo apenas unos minutos. Luego siguieron su recorrido proselitista hasta el final, como si la vida de un compañero fuera un daño colateral prescindible.

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