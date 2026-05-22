El candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) se pronunció este jueves sobre su relación política con el cabecilla etnocacerista Antauro Humala —condenado por el ‘Andahuaylazo’, en el que fueron asesinados cuatro policías— y el futuro del economista Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva (BCR), en un eventual gobierno de izquierda, de cara a la segunda vuelta presidencial del 7 de junio.

El aspirante a la Presidencia afirmó —en entrevista con Exitosa— que la presencia de Humala Tasso en la campaña política del partido se sustenta en el hecho de compartir un interés común: la asamblea constituyente, una consigna que Juntos por el Perú llevó adelante desde que empezó la carrera electoral del 2026.

Sánchez Palomino indicó —en referencia al etnocacerista— que a sus aliados no los vetan por más discrepancias que existan a la interna de la organización política, porque contar con diferentes puntos de vista es “democrático”.

“Nosotros no vetamos. Pueden haber ideas más discrepantes. Nosotros creemos en un Perú demócrata, lucha de ideas democráticas, cero violencia y eso significa no vetar. No hay que excomulgar. Las luchas ideológicas y políticas se hacen en democracia”, aseguró.

Aseguró que JP es una organización que defiende a la vida y que jamás estuvo de acuerdo con fusilamientos ni con la pena de muerte, a pesar de que en enero del 2025 en una ceremonia por el aniversario del ‘Andahuaylazo’ calificó como “gesta de rebeldía”, “una acción política” y “día emblemático” la toma de la comisaría de Andahuaylas (Apurímac) el 1 de enero del 2005, donde asesinaron a cuatro policías.

“Nosotros no somos pro guerra, ni militaristas, ni nada. Eso está afirmado categóricamente. Y solo concluyo que cuando le han preguntado a Antauro si va a ser ministro, él ha dicho claramente que su aporte ha sido como un ciudadano más. Y que no aspira a ser ministro de nada. [Con él] Hay una coincidencia: la asamblea constituyente. Hay fuerzas nacionalistas, etnocaceristas, demócratas, de centro izquierda, democrática general que tenemos esa coincidencia”, manifestó.

Sobre Julio Velarde

En otro momento de la entrevista, el candidato fue consultado si objetará o no la permanencia de Julio Velarde en la Presidencia del Banco Central de Reserva (BCR), a lo que respondió que se debe dialogar respetuosamente para mantener la institucionalidad y una “sucesión de manera adecuada en consenso de todos”.

“Hemos dicho que estamos de acuerdo con una conversación y diálogo institucional, respetuoso y veamos la sucesión de manera dialogada. Él ha dicho que se quiere ir el 28 de julio, en que termina su período, yo le digo, dialoguemos respetuosamente para mantener la institucionalidad y veamos la sucesión de manera adecuada en consenso de todos”, indicó.

Sostuvo que existen “críticas hacia adentro” del BCR de parte de Juntos por el Perú, que estas se encuentran referidas a la gestión.

“Sí, el símbolo (de Velarde) es importante. Está bien. Y nosotros hemos dicho, pues, si vamos a discutir de asuntos secundarios, ¿en qué nos reafirmamos? En la necesidad de mantener la independencia del BCR, de mantener la estabilidad macroeconómica; hacia adentro tenemos unas críticas de gestión... [¿Deberían tener mayor reserva en oro?] Sí. Por ejemplo, también, fijar las tasas de interés, me parece a mí que son muy liberales”, añadió.

Cabe recordar que, en marzo del 2026, en una entrevista con el video podcast “Si el Padre Lo Dice”, el candidato presidencial dijo que el presidente del BCR cometía un crimen al frente de dicha institución por servirle a empresas trasnacionales, a “sus amos” y “a una élite del Perú”.

“Usted no es el amo capataz, que se sienta en el BCR para pontificar a sus amigos lobistas y ver dónde deposita los bonos soberanos o las reservas federales y ha mantenido 20 años solo al 15% el recurso dólar en oro. Es un crimen señor. Usted señor Julio Velarde no nos representa. Nosotros en nuestro primer día de gobierno lo vamos a echar porque es una vergüenza. Solamente ha gobernado para mantener contentos y felices a las empresas trasnacionales, a sus dueños, amos, y a una élite en el Perú que es la riqueza. Eso no puede ser”, manifestó en aquella oportunidad.

Insiste con el indulto al vacado expresidente Pedro Castillo

Sánchez Palomino afirmó que de llegar al poder, indultará al vacado expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra recluido en el penal Barbadillo por el frustrado golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

“Hay una prerrogativa presidencial que permite el otorgamiento de la gracia. Y no solamente en campaña por validación política no hemos sido los únicos que hemos levantado la necesidad de reparar la justicia. Lo han hecho otros candidatos. Nosotros democráticamente por justicia, apelaremos a esa competencia, en un proceso de reconciliación del país”, dijo.

Consultado por si ocupará algún cargo ministerial, respondió que Castillo es líder del proyecto que emprende Juntos por el Perú y la instauración de la asamblea constituyente.

Entre tanto, al ser preguntado sobre si se renegociarán los contratos mineros, respondió “claro que sí”.

“Los contratos mineros tienen su período y eso se respeta... Hacia adelante tenemos que ser más competitivos. Perú, mira, tiene potencia en cobre y no tenemos ni una refinería. Nada. Chile tiene cinco. El único que tenemos es privado pero lo hizo Velasco”, agregó.

De otro lado, Sánchez indicó que se necesita una nueva Ley Mape y un proceso de formalización real para los mineros informales, que se dedican a la explotación y exploración de recursos mineros.

“Necesitamos una mirada integral, una nueva Ley Mape, un proceso de formalización de verdad”, dijo.

El aspirante a la Presidencia insistió en la instauración de una asamblea constituyente en un eventual régimen, si gana la segunda vuelta electoral.

“Le preguntaremos al pueblo si es importante o no una nueva Constitución, ellos dirán sí o no y eso se respeta. Necesitamos la democratización de los derechos económicos; que no haya ciudadanos de segunda categoría ni siquiera para el acceso de titulación de tierras a los servicios; y una economía social de mercado y no monopólico u oligopólico como tenemos hoy día”, manifestó.

Por la noche, Sánchez encabezó un mitin en el distrito de Carabayllo, en Lima norte. Entre los asistentes estuvo Virgilio Acuña, del partido Perú Federal.

Análisis

Sobre el tema, el analista político César Campos aseguró que Antauro Humala y su grupo etnocacerista han tenido una participación efectiva en la campaña y en el entorno de Roberto Sánchez.

“Nadie en su sano juicio puede imaginar que alguien colabore con ahínco en lograr que un candidato llegue a la presidencia para luego exonerarse de formar parte de su gobierno”, dijo.

Agregó que Antauro ha sido, es y será el alter ego de Sánchez y su inspiración doctrinaria.

“Es verdaderamente risible que el exministro castillista Pedro Francke juegue al deslinde con Antauro asegurando que si “entra” al equipo de JP, él se retira. Pero si ya sabemos que Antauro está dentro desde el inicio y más bien Francke es quien acaba de arribar”, añadió.

Respecto de Velarde, afirmó que “los deplorables insultos que Sánchez profirió contra él durante la primera vuelta no han sido una expresión casual ni precipitada ni producto del calor de la campaña”.

“Sánchez quiso personificar su animadversión a la autonomía del ente emisor y su manejo responsable para evitar la depreciación de nuestra moneda y controlar los brotes de inflación”, manifestó Campos.

El analista político refirió que Juntos por el Perú “quiere hacer una farra con las reservas internacionales lo cual ocasionaría un descrédito tremendo en el mundo de las finanzas y las clasificadoras de riesgo nos colocarían en el sótano de las economías confiables”.