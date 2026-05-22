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Resumen

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El candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) se pronunció este jueves sobre su relación política con el cabecilla etnocacerista Antauro Humala —condenado por el ‘Andahuaylazo’, en el que fueron asesinados cuatro policías— y el futuro del economista Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva (BCR), en un eventual gobierno de izquierda, de cara a la segunda vuelta presidencial del 7 de junio.

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