En este núcleo figuran su hermano William Sánchez Palomino; el exsacerdote Luis Alejandro Bazalar García; el secretario Nacional de Frente Único y Asuntos Electorales, Walter Flores Choco; y el representante regional de Lima de JP, Martín Quiroz Vásquez. La mayoría con alguna denuncia en su haber o implicados en indagaciones de la Fiscalía.

Detrás de esta parrilla de “compañeros”, se encuentra un dirigente al que Sánchez siempre escucha antes de tomar cualquier decisión. Su nombre es Ernesto Zunini, actual secretario general de JP y uno de los principales voceros del partido político, según fuentes de El Comercio.

—El hermano—

William Sánchez Palomino estuvo implicado en una investigación fiscal —en la que también figura su hermano Roberto Sánchez— por haber declarado información falsa ante la ONPE sobre aportes de campaña entre el 2018 y 2020.

De acuerdo con la fiscalía, abrió una cuenta bancaria con el propósito de recibir aportes por hasta S/204.951,36, fondos que debieron haber sido declarados ante la ONPE, pero que no fueron reportados.

No obstante, William Sánchez fue excluido de este proceso en el 2025, luego de presentar un recurso de “excepción de improcedencia de acción”, al sostener que la recepción de aportes -por lo que era investigado- no configuraba el delito que se le imputaba.

William Sánchez Palomino, hermano del candidato presidencial de Juntos por el Perú.

Sin embargo, La Unidad de Investigación de América Multimedia y Canal N informó que William Sánchez perdió hasta en tres ocasiones cuadernos de actas del partido Juntos por el Perú, en momentos en que avanzaba la denuncia fiscal y se investigaba el presunto desvío de dinero hacia sus cuentas personales.

Este Diario encontró algunas de las denuncias que interpuso William Sánchez Palomino por pérdida. De hecho fueron tres: Dos en un bus de transporte y una vez en una mototaxi.

Ahora bien, una revisión de los registros de gastos de la campaña de Juntos por el Perú de cara a las elecciones Municipales y Regionales del 2022, reveló que William Sánchez Palomino realizó gastos diferenciados por concepto de refrigerio.

Mientras en ciertos días reportó desembolsos mínimos, en otros llegó a registrar fuertes pagos.

Según el portal Claridad de la ONPE, el 25 de marzo del 2022, el hermano del hoy candidato presidencial gastó S/100 en refrigerios, pero ese mismo día reportó otros desembolso por el mismo concepto por S/1.500.

Reporte de ingresos y gastos de Juntos por el Perú.

Reporte de ingresos y gastos de Juntos por el Perú.

El 30 de marzo del 2022, Sánchez Palomino gastó en alimentos un total de S/250, pero al día siguiente S/500 por el mismo concepto. Luego el 5 de abril del 2022; gastó S/2.500 por el concepto de refrigerios y movilidad.

El 11 de abril del 2022, realizó gastos por S/144,07

Un exsacerdote también cuestionado

Otro de los hombres clave del entorno de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú es Luis Alejandro Bazalar García. Se trata de un exsacerdote que antes de la primera vuelta respaldó al candidato presidencial.

Apareció, incluso, en el cierre de campaña de Juntos por el Perú que se realizó en la plaza Dos de Mayo, el 8 de abril pasado. En ese evento aseguró que estaba en el estrado en representación de las comunidades cristianas y católicas que confían en Sánchez como alternativa política.

“Traigo el saludo de las comunidades cristianas altoandinas, de las comunidades católicas que hoy se ponen de pie (...). Mi saludo para el presidente Pedro Castillo, que en la cárcel está secuestrado”, expresó en aquella oportunidad.

No fue la primera vez. En su página de Facebook donde tiene 7.200 seguidores suele publicar vídeos en favor de Roberto Sánchez.

En 2023, Bazalar García fue cuestionado por el Arzobispado de Ayacucho tras realizar comentarios en contra de la iglesia. En un comunicado titulado “Arzobispado de Ayacucho se pronuncia sobre exsacerdote católico que denigra a la Iglesia”, se indicó que Bazalar publicó en sus redes sociales una entrevista en la que denigra a la Iglesia peruana.

Durante esas fechas, el sacerdote concedió entrevistas a distintos medios de comunicación. En algunos hablaba su postulación a la Presidencia con el partido Perú Patria Grande. Por ejemplo, en una entrevista con La República afirmó que “la actitud de obispos, la actitud de los jerarcas ha sido deleznable” durante la crisis social.

En otra declaración al canal digital Visual Televisión dijo que “si no fuese sacerdote, aplicaría la pena de muerte” y que “el 90% de la jerarquía —y no hablo de los sacerdotes ni de las religiosas— en la Iglesia Católica en Perú es homosexual”.

El religioso fue sentenciado en el 2015 a ocho años de prisión efectiva por un juzgado de Ayacucho, tras ser hallado culpable del delito contra la libertad sexual en la modalidad de seducción en agravio de un seminarista de 17 años.

Según la imputación de la Fiscalía, en 2012 el entonces sacerdote pernoctaba o dormía en el domicilio de un menor de edad al que con el tiempo “empezó a manipular” y “le enseñaba a tomar vino en gran cantidad”.

Sin embargo, meses después, la Corte Suprema decidió absolverlo y declararlo inocente por falta de pruebas. En sus redes sociales se defiende de estas imputaciones: “A mí se me acusó de cosas falsas (...). Yo me quedé y asumí mi defensa”.

En paralelo, Bazalar García llevaba un proceso en la Iglesia Católica, el cual concluyó en la reducción del sacerdote al ‘estado laical’; lo que le impediría realizar misas, celebrar sacramentos y otros actos eclesiásticos.

Un dirigente con precedentes

En esta lista también está Walter Flores Choco. Él ha aparecido junto a Sánchez Palomino en distintos espacios públicos. Uno de los más recientes fue el 12 de mayo, durante la inauguración de un local partidario.

De acuerdo con una denuncia a la que accedió este Diario, Walter Amílcar Flores Choco fue denunciado el 20 de noviembre de 2012 por presunta violencia contra la mujer y grupos vulnerables.

Según el documento, una mujer se presentó manifestando ser “víctima de maltrato psicológico por parte del denunciado, hecho ocurrido en el interior de su domicilio”.

Por este caso, el 10 de febrero del 2025 el partido le abrió un procedimiento disciplinario en su condición de militante y secretario nacional del Frente Único y Asuntos Electorales del Comité Ejecutivo Nacional de JP.

Como parte de esa medida, se le suspendieron todos sus derechos como militante y afiliado por un período de 180 días. Asimismo, se dispuso comunicar el caso al alcalde de la Municipalidad Distrital de Lurigancho-Chosica para que evalúe las acciones correspondientes ante una posible afectación de la imagen de la gestión municipal.

Además, se ordenó la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público.

Este Diario buscó la versión de Walter Flores Choco pero al cierre de este informe no respondió a nuestras llamadas.

Acusado de violencia

Otro de los implicados es Pablo Martín Quiroz Vásquez. Se trata del coordinador de Lima Metropolitana de la Campaña de Juntos por el Perú. Sobre su espalda carga una acusación por violencia que tiene como fecha el 13 de noviembre del 2020.

Según el acta policial a la que accedió este Diario, el ciudadano venezolano Kenner Euclides Padrón fue agredido por Quiroz Vásquez, quien en aquella fecha se identificó como subprefecto de Magdalena del Mar, el que sin mayor motivo lo llamó “payaso”, entre otros insultos.

Y tras haber recibido una contestación, Quiroz Vásquez agredió con un puño en el rostro al ciudadano extranjero que se encontraba dirigiéndose a su trabajo en el supermercado Candy, donde labora como seguridad.

Según el denunciante, todo fue en represalia por haber discutido tiempo atrás con el agresor al interior del supermercado —el 2 de agosto del 2020— porque cayó de sus manos unos vasos aparentemente de vidrio.

Este Diario se intentó comunicar con el dirigente de JP, pero no respondió a nuestra llamada.

El vocero de Sánchez

Finalmente, Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú, es la piedra angular en la toma de decisiones del partido, según fuentes de El Comercio.

“El que para más con Sánchez y lo escucha antes de tomar una decisión, es Ernesto. Con él coordina todo”, refirió nuestra fuente.

Se encuentra afiliado en el partido desde el 23 de noviembre del 2010. En el 2021 ocupó el cargo de secretario nacional de Desarrollo Humano y Social y desde el 2023 ocupa el cargo de secretario General Nacional.

Participó en las elecciones Regionales y Municipales del 2010 al cargo de consejero regional de Lambayeque por el Partido Humanista Peruano, pero no tuvo éxito.

En el 2020 postuló a los comicios congresales extraordinarios, pero tampoco logró ninguna curul. En 2021 volvió a ser candidato a congresista de la República por Juntos por el Perú.

Según el portal Transparencia del Congreso, se desempeñó como técnico del despacho congresal de Roberto Sánchez desde enero del 2024 a febrero del 2026. Pasando de una remuneración de 4.000 mil a ingresos mensuales de hasta 8.000 soles

Empezó con 4974.28 soles mensuales.

Este es su último registro en el Congreso donde se aprecia que tuvo ingresos hasta por 8423.11 soles.

El 16 de agosto del 2021, cuando Roberto Sánchez era ministro de Comercio Exterior y Turismo, Zunini fue designado en el cargo de director de la Dirección de Desarrollo Artesanal de la Dirección General de Artesanía del Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Este Diario también llamó a Ernesto Zunini para conocer los descargos del caso de sus compañeros o cercanos de Roberto Sánchez, pero tampoco nos respondió.