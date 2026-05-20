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Resumen

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Mientras el candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) intenta presentarse como una figura impoluta frente a sus adversarios políticos, de cara a la segunda vuelta, en su entorno más próximo orbitan personajes con un historial caracterizado por denuncias, polémicas e investigaciones. Algunos se han presentado públicamente en mítines o eventos partidarios, otros se mantienen al lado del postulante a la Presidencia.

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