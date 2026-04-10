Resumen

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Dante Castro Arrasco, candidato al Senado por Juntos por el Perú, se encuentra en grave estado tras sufrir un accidente el último jueves | Foto: Especial para El Comercio
Dante Castro Arrasco, candidato al Senado por Juntos por el Perú, se encuentra en grave estado tras sufrir un accidente el último jueves | Foto: Especial para El Comercio
Por Redacción EC

Un accidente vehicular ocurrido en la tarde del jueves dejó en estado de gravedad al escritor y candidato al Senado Nacional por el partido Juntos por el Perú Dante Alfonso Castro Arrasco, quien se encontraba participando de una caravana como parte de sus actividades de cierre de campaña.