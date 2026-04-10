Un accidente vehicular ocurrido en la tarde del jueves dejó en estado de gravedad al escritor y candidato al Senado Nacional por el partido Juntos por el Perú Dante Alfonso Castro Arrasco, quien se encontraba participando de una caravana como parte de sus actividades de cierre de campaña.

Según testigos del accidente, ocurrido a las 5:30 p.m. del jueves, Castro Arrasco se encontraba en la tolva de una camioneta pickup color gris que seguía a otros vehículos como parte de una caravana por cierre de campaña. Asistentes al evento aseguran que el vehículo aceleró y eso pudo haber provocado la caída.

El candidato recibió primeros auxilios en el lugar por parte de otros participantes del evento hasta que una ambulancia lo trasladó a un centro de salud. Familiares denuncian que ni el conductor del vehículo del que cayó ni la dirigencia del partido político se han comunicado hasta el momento mientras que el también docente se debate entre la vida y la muerte.

Castro Arrasco fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión en el Callao, donde se encuentra con pronóstico reservado dentro de la Unidad de Cuidados Especiales.

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Una camioneta de pasajeros quedó destrozada al caer a un abismo en la carretera hacia Sambuena Aventura, provincia de Marañón. El chofer perdió el control por el mal estado del camino tras lluvias. Murieron el conductor, dos mujeres y un niño. Policía, salud y pobladores rescataron heridos y recuperaron cuerpos, trasladados al centro de salud.

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