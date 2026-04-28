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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

La indolencia de Sánchez

Lo ocurrido con el fallecido Dante Castro muestra la catadura ética de Roberto Sánchez.

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    Foto: Julio Reaño/@photo.gec
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    / Julio Reaño

    El 9 de abril, el candidato a senador por Juntos por el Perú (JP), Dante Castro, participaba en una caravana proselitista por el Callao y cayó de la tolva de la camioneta en la que iba. El fuerte golpe lo dejó inconsciente. La caravana, sin embargo, apenas detuvo su marcha por unos minutos y luego continuó como si no hubiera sucedido gran cosa. A Castro solo lo auxiliaron los vecinos del lugar y un compañero de empeños políticos. Falleció cuatro días después en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, y su familia ha dado testimonio de la indolencia que el partido por el que postulaba, y particularmente el aspirante presidencial Roberto Sánchez, mostraron frente al drama que estaban viviendo.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.