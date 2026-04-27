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Resumen

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Desde el año pasado, la categoría de automóviles -que comprende principalmente a los sedanes y hatchbacks- ha registrado un crecimiento en ventas, luego de que entre 2015 y 2024 las cifras mostraran una tendencia descendente. La excepción fue el 2021, cuando el mercado de vehículos livianos registró alzas frente a un 2020 de contracción por pandemia.

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Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.