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Resumen

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La empresa destinará US$18 millones en unidades para nuevos clientes. (Foto: Arval Perú)
La empresa destinará US$18 millones en unidades para nuevos clientes. (Foto: Arval Perú)
Por Christian Silva

La compañía de leasing operativo, Arval Perú, estima para este año contar con una flota de 7.500 vehículos, señala Héctor Flores, director comercial de marketing de la compañía, a Día 1.