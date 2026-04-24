La compañía de leasing operativo, Arval Perú, estima para este año contar con una flota de 7.500 vehículos, señala Héctor Flores, director comercial de marketing de la compañía, a Día 1.

Justamente, explica que para este año la inversión proyectada por la empresa es de unos US$67 millones.

De esa cantidad, unos US$18 millones se destinarán a las flotas para nuevos clientes y US$49 millones para la renovación o ampliación de unidades que rentan sus clientes actuales.

“Buscamos medirnos en base al número de vehículos más que al de clientes, porque un cliente puede solicitar cuarenta, cincuenta o sesenta unidades, por ejemplo. Debemos estar creciendo a un ritmo de entre 20 y 30 clientes nuevos cada año”, comenta Jaime Pinillos, gerente general de Arval Perú.

A nivel de flota, Flores señala que se espera que el 6% sea electrificada y un 5% corresponde a marcas chinas, aunque espera que esta última cifra aumente a futuro.

Creación de mercado

Uno de los objetivos de la empresa, apunta Pinillos, es la creación del mercado de leasing operativo. En ese sentido, Flores complementa que, de acuerdo con el reporte Arval Mobility Observatory, entre el 10% y 12% de las flotas empresariales se habilitan mediante arrendamientos de mediano y largo plazo.

Es así que, según Flores, casi el 80% de clientes nuevos de Arval Perú provienen “de creación de mercado”. Es decir, empiezan a utilizar flota por contratos de alquiler.

Por otro lado, añade que los sectores de leasing operativo que más han crecido el año pasado en demanda fueron las empresas de entrega de última milla, el agro y proveedores relacionados.