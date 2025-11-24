Colombia se ha convertido en el segundo país de Sudamérica, después de Chile, en recibir oficialmente a Tesla, esta vez no mediante importadores privados, sino a través de la propia compañía estadounidense. La marca de Elon Musk presentó su llegada el 20 de noviembre de 2025 en Bogotá, marcando un nuevo hito para la movilidad eléctrica en la región.

Modelos disponibles y precios de lanzamiento

Tesla trae al mercado colombiano inicialmente dos de sus vehículos más emblemáticos: el Model 3 y el Model Y

El Model 3 se ofrecerá en tres versiones:

El Model Y, en tanto, tendrá una versión base RWD desde 119,9 millones (US$31.500) y una versión Long Range AWD desde 144,9 millones (US$38.000).

El Tesla Model Y es el nuevo vehículo liviano más vendido del mundo en 2023. (Foto: Tesla) / Tesla

Experiencia de compra directa

Tesla operará en Colombia sin intermediarios locales: la compra, reserva y configuración del vehículo se hará directamente a través de su página web oficial. Además, habrá al menos dos “centros de experiencia” físicos: uno en Bogotá (en el Centro Comercial Andino) y otro en Medellín (Centro Comercial El Tesoro).

Infraestructura de carga y posventa

Para acompañar su entrada, Tesla planea instalar estaciones de su red de Supercargadores (“Superchargers”) en Colombia. También se prevé el establecimiento de talleres y centros de servicio para mantenimiento, aunque aún no se han publicado todos los lugares específicos.

Puestos de supercargadores en el Tesla en Santa Mónica, Estados Unidos. (Foto. AFP) / ROBYN BECK

Oportunidades y retos

Competencia y mercado EV : La llegada de Tesla podría impulsar aún más la adopción de vehículos eléctricos en Colombia y representar un nuevo desafío para marcas ya establecidas, como las chinas BYD o Chery.

: La llegada de Tesla podría impulsar aún más la adopción de vehículos eléctricos en Colombia y representar un nuevo desafío para marcas ya establecidas, como las chinas BYD o Chery. Infraestructura limitada : Aunque Tesla promete una red de carga rápida, analistas advierten que la infraestructura de vehículos eléctricos en Colombia todavía tiene brechas.

: Aunque Tesla promete una red de carga rápida, analistas advierten que la infraestructura de vehículos eléctricos en Colombia todavía tiene brechas. Costo de acceso : Si bien los precios son elevados, la compañía apuesta a que muchos compradores valorarán su propuesta en ahorro energético, desempeño y tecnología.

: Si bien los precios son elevados, la compañía apuesta a que muchos compradores valorarán su propuesta en ahorro energético, desempeño y tecnología. Soporte técnico: Una parte clave del éxito dependerá de que Tesla establezca una red de servicio competente en el país, con personal capacitado para mantenimiento y reparaciones.

Significado estratégico

Con este lanzamiento, Colombia se convierte en uno de los pocos países de América del Sur donde Tesla tiene presencia directa. Esta movida puede acelerar el crecimiento de la electromovilidad en la región, no solo por la venta de autos, sino por la construcción de infraestructura de carga y atención técnica.