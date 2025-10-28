Fernando Roca Canales
Fernando Roca Canales

Escucha la noticia

00:0000:00
“No queremos una cuota de género, sino ser valiosas en nuestras empresas”: así se presentó WIAS en el Perú
Resumen de la noticia por IA
“No queremos una cuota de género, sino ser valiosas en nuestras empresas”: así se presentó WIAS en el Perú

“No queremos una cuota de género, sino ser valiosas en nuestras empresas”: así se presentó WIAS en el Perú

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Durante décadas, la industria automotriz ha sido considerada un terreno tradicionalmente masculino. Sin embargo, esa percepción empieza a cambiar gracias al empuje de un grupo de mujeres que, desde distintas posiciones de liderazgo, han decidido romper paradigmas y abrir camino a nuevas generaciones. En el Perú, este movimiento cobra forma a través de WIAS (Women in the Automotive Sector), una asociación sin fines de lucro que impulsa la participación y el liderazgo femenino en todos los ámbitos de la cadena automotriz.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC