“No queremos una cuota de género, sino ser valiosas en nuestras empresas”: así se presentó WIAS en el Perú

WIAS Perú surge del reconocimiento de que la equidad de género constituye no solo un valor esencial, sino también una herramienta estratégica para fortalecer la innovación, la sostenibilidad y la competitividad del sector automotor. La organización reúne a mujeres profesionales de distintas áreas, quienes lideran procesos en producción, operaciones, gestión legal, comercial y movilidad sostenible, unidas por el objetivo común de promover una industria más equitativa y con visión de futuro.

Liderazgo con propósito

El impulso de WIAS Perú está encabezado por tres mujeres que representan el talento, la resiliencia y la visión estratégica que caracterizan a las nuevas líderes del sector.

Gina Huamán, presidenta ejecutiva de WIAS, es ingeniera industrial y especialista en operaciones, planificación técnica y mejora continua. Con más de ocho años de experiencia en compañías como Toyota, Mitsubishi, Komatsu Mitsui y Ferreyros, Huamán ha visto de cerca los desafíos de un entorno exigente, pero también las oportunidades de transformarlo desde adentro. “Convertir nuestros planes en acciones concretas es lo que hoy se materializa con la asociación”, afirma. “Este logro refleja la constancia, el compromiso y el trabajo en equipo de nuestras asociadas y aliados. Porque juntas, sí aceleramos el cambio”.

La integración femenina impulsa una nueva era de innovación y competitividad en la industria automotriz del Perú. (Foto: WIAS) / WIAS

Por su parte, Fiorella Garay, vicepresidenta ejecutiva de WIAS y jefa de legal y asuntos públicos en Toyota del Perú, aporta una mirada integral sobre la regulación, sostenibilidad y electromovilidad. Con más de trece años de experiencia en el sector, Garay considera que la representación femenina no solo fortalece a las empresas, sino que construye industrias más justas y preparadas para el futuro. “Identificar oportunidades para más mujeres ha sido una convicción constante. Haber contribuido a construir WIAS desde sus inicios es uno de mis mayores logros personales y profesionales”, asegura.

Completando la tríada de liderazgo, Alexandra Bonnemaison, vicepresidenta de vesarrollo estratégico de WIAS y actual gerente de Audi en el Perú, aporta su experiencia de más de veinticinco años en estrategia y desarrollo de negocios. Para ella, la inclusión no es un discurso, sino una herramienta real de sostenibilidad. “No queremos una cuota de género, sino ser valiosas en nuestras empresas”, sostiene.

Un sector en transformación

El sector automotriz atraviesa una etapa de profunda transformación, impulsada por la electrificación, la digitalización y la sostenibilidad. Pero los cambios más valiosos no solo están en la tecnología, sino en las personas. La integración de mujeres en posiciones clave representa una ventaja competitiva que aporta nuevas perspectivas, innovación y sensibilidad social.

A nivel global, diversos estudios han demostrado que las empresas con mayor diversidad en sus equipos logran mejores resultados financieros, mayor retención de talento y una cultura organizacional más dinámica. En el Perú, aún existe una brecha importante: las mujeres representan una minoría en los puestos técnicos y de liderazgo dentro del rubro. Justamente ahí radica la razón de ser de WIAS: convertirse en un puente entre el talento femenino y las oportunidades que ofrece una industria en evolución.

Mujeres líderes del sector automotriz unen fuerzas para acelerar una transformación basada en la diversidad y la sostenibilidad. (Foto: WIAS) / WIAS

Los pilares de una nueva cultura automotriz

Para lograr su propósito, WIAS Perú se sostiene sobre cuatro pilares estratégicos:

Formación especializada: brinda capacitaciones, mentorías y coaching enfocados en fortalecer las competencias técnicas y de liderazgo de las mujeres del sector.

brinda capacitaciones, mentorías y coaching enfocados en fortalecer las competencias técnicas y de liderazgo de las mujeres del sector. Eventos y comunidad: promueve espacios para compartir experiencias, visibilizar casos de éxito y fomentar redes de colaboración.

promueve espacios para compartir experiencias, visibilizar casos de éxito y fomentar redes de colaboración. Alianzas estratégicas: articula a la empresa privada, la academia y los organismos del sector para co-crear programas y soluciones conjuntas.

articula a la empresa privada, la academia y los organismos del sector para co-crear programas y soluciones conjuntas. Diálogo de líderes: impulsa mesas técnicas y políticas de equidad que fortalezcan una cultura inclusiva dentro de las organizaciones.

A través de estos ejes, la asociación busca no solo empoderar a las mujeres, sino también transformar la forma en que se concibe y se gestiona el talento dentro del sector automotriz.

Además, WIAS ofrece a sus socias acceso a capacitaciones, consultorías, una red profesional y una bolsa de trabajo especializada en el sector. De igual modo, invita a empresas e instituciones a sumarse como aliados para reforzar sus estrategias de diversidad, retención de talento y responsabilidad social, con acceso a estadísticas, asesorías y programas de formación.

¿Quiénes están detrás de WIAS?

El nacimiento de WIAS Perú ha sido respaldado por compañías líderes como Toyota, Audi, Inchcape y Astara Perú. Estas alianzas evidencian un compromiso conjunto por abrir más oportunidades a las mujeres y consolidar una cultura corporativa equitativa. La sinergia entre las empresas, la academia y las profesionales del sector marca un punto de inflexión en la historia de la industria automotriz peruana.

“Este movimiento no busca excluir, sino sumar”, enfatiza Huamán. “La equidad no se trata de reemplazar, sino de integrar; de construir espacios donde el talento, la innovación y la pasión sean los motores principales, sin importar el género”.

Hacia un futuro inclusivo y sostenible

La incorporación activa de las mujeres en todos los niveles del sector automotriz no solo responde a una demanda social, sino también a una necesidad empresarial. La diversidad impulsa la creatividad, la productividad y la capacidad de adaptación de las organizaciones frente a los nuevos retos de la movilidad.

En esa línea, WIAS se consolida como un actor clave en la construcción de un futuro más equitativo, donde la sostenibilidad y la innovación van de la mano del desarrollo humano. Su misión no se limita a formar líderes, sino a inspirar una nueva generación de mujeres que vean en la industria automotriz un espacio de crecimiento, propósito y transformación.

El avance de iniciativas como WIAS Perú marca un cambio en la forma de entender la industria automotriz. A través de la colaboración entre empresas, instituciones y profesionales, el sector empieza a construir un futuro donde la equidad de género sea parte esencial de su crecimiento.