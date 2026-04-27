Horóscopo de HOY, lunes 27 de abril del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: comprobará que actuando por su cuenta superará los problemas, sin mediadores. Amor: aceptará algunas críticas y el acercamiento se producirá para bien de la relación.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: se avecina un nuevo comienzo, posibles empleo o emprendimiento nuevos. Amor: momento para plantear cambios pero también para sanar viejas heridas.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: gente influyente le está considerando para un nuevo puesto, atención. Amor: evitará discusiones en la pareja, ganará el buen humor y surgirá el diálogo.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: se producirán cambios muy esperados para el avance de nuevos proyectos. Amor: sentirá una fuerte atracción por alguien cercano y el romance será inminente.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: gente influyente necesitará de su talento y los beneficios no se harán esperar. Amor: la amabilidad sumará a su encanto y su presencia será irresistible para alguien.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: con certeza, resolverá un problema intrincado y recibirá fuertes elogios. Amor: una reiterada actitud de su pareja comenzará a molestarle por lo infundada.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: tendrá mucha actividad e intereses que atender pero resolverá desafíos. Amor: un cálido encuentro será la señal para que un romance comience felizmente.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: ya no invertirá energía en tareas rutinarias; lo nuevo se avecina. Amor: la morosidad en expresar los sentimientos tendrá consecuencias que no desea.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: comprobará que resuelve muchos trabajos. Hará bien en delegar. Amor: superará las frustraciones y recupera la expresión de su ternura; todo renacerá.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: resolverá una situación económica inestable con gran talento. Amor: surgirán dificultades en la pareja pero se resolverán dialogando con sinceridad.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: la situación parecerá estar mal pero se avecina un cambio necesario. Confíe. Amor: entendimiento mutuo y gratos momentos íntimos encenderán a la pareja.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: elaborará un plan que será casi perfecto, dejará atrás las dudas e indecisiones. Amor: las actividades compartidas por la pareja harán que los sentimientos se expresen.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ESCRUPULOSA. LE GUSTA EMPEZAR DE ABAJO PERO POSEE UNA GRAN AMBICIÓN.