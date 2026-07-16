Horóscopo de HOY, jueves 16 de julio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: su proyecto será criticado por el colega más inesperado pero lo convencerá. Amor: se aclarará un malentendido y la calidez mutua experimentará una fuerte renovación.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: las tareas se presentan favorables y permiten cambios que serán exitosos. Amor: la persona que le interesa se maneja de un modo que resultará ser desafiante.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: se sumarán proyectos o tareas que controlará y verá un interesante progreso. Amor: en un momento de la vida social descubrirá a una persona que querrá conocer.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: una reunión de trabajo será productiva para elaborar nuevos proyectos. Amor: surgirán momentos de discordia que no será buena idea ignorar o dejar pasar.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: llegarán beneficios discretos porque todavía no alcanza el máximo potencial. Amor: una discusión reflotará un conflicto que cree superado; costará pero lo resolverá.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: resolverá problemas y asuntos pendientes y con ello, llegará el éxito. Amor: un encuentro fortuito facilitará un romance en el que los sueños se cumplen.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: alguien influyente planteará exigencias con cierta complicación. Amor: su encanto despertará en una persona mucho interés y hará pequeñas atenciones.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: resolverá bien las cosas ante el caos que otros colegas dejaron. Amor: hará bien en no confiar del todo en lo que le digan sobre la persona que le atrae.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un pequeño cambio será la clave para alcanzar el éxito. Amor: una larga charla y su encanto vencerán una valla de timidez y el romance crecerá.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: las cobranzas se concretan y las cosas comienzan a arrancar. Amor: el aislamiento no servirá si ha sufrido un desencanto, alguien querrá acercarse.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un plan poco confiable poco a poco se convertirá en la clave del éxito. Amor: se avecinan momentos felices en la relación y la intimidad tendrá un nuevo comienzo.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: sorprenderá a su entorno con una serie de logros pero le exigirán aun más. Amor: conocerá a alguien que le hará vibrar el corazón y un romance podría surgir.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ALGO PRECIPITADA EN LO SOCIAL. PREFIERE LA AMISTAD O UNA AVENTURA GENIAL.