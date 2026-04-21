Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Resultados ONPE | Revisa en tiempo real el conteo oficial de votos tras las elecciones 2026 en Perú
- Candidatos presidenciales: resultados al 93.850%
- Keiko Fujimori: 17.047% de votos válidos
- Roberto Sánchez: 12.010% de votos válidos
- Rafael López Aliaga: 11.917% de votos válidos
- Jorge Nieto: 11.059% de votos válidos
- RESULTADOS ONPE AL 93.850%
(Total de actas contabilizadas 87.061 y para el envío al JEE 5.627) | Total de actas: 92,766
6.066% de actas para envío al JEE y 0.084% de actas pendientes.
Los cuatro primeros lugares son ocupados por Keiko Fujimori (17.047% de votos válidos), Roberto Sánchez (12.010% de votos válidos), Rafael López Aliaga (11.917% de votos válidos) y Jorge Nieto (11.059% de votos válidos).
Con Keiko Fujimori en un cómodo primer lugar, el pase a la segunda vuelta electoral lo definen voto a voto los candidatos Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular. Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, ocupa la cuarta plaza y ve de lejos esta posibilidad.
Sigue en esta nota en tiempo real el conteo oficial de la ONPE y los resultados de las Elecciones generales 2026 en Perú, celebradas entre el 12 y 13 de abril pasados.
Sigue en esta nota en tiempo real el conteo oficial de la ONPE y los resultados de las Elecciones generales 2026 en Perú, celebradas entre el 12 y 13 de abril pasados.