Dante Alfonso Castro Arrasco, reconocido escritor, catedrático y candidato al Senado Nacional por el partido Juntos por el Perú, falleció en la mañana de este lunes 13 de abril, tras permanecer internado en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao. Tenía 67 años.

Según pudo confirmar El Comercio, Castro Arrasco, quien fuera ganador del Premio Literario Casa de Las Américas y del Premio Nacional de Educación, entre otras distinciones, luchó por su vida durante varios días luego del accidente vehicular que sufrió el pasado 9 de abril durante una actividad de cierre de campaña.

Ocurrido el hecho y tras recibir los primeros auxilios, fue trasladado en una ambulancia hasta el hospital Daniel Alcides Carrión, donde permaneció con pronóstico reservado hasta el día de su fallecimiento.

Dante Castro Arrasco (Callao, 1959) fue un escritor, periodista y profesor universitario, ganador de importantes distinciones como el Premio Literario Casa de Las Américas, el Premio Nacional de Educación y el Premio Copé.

Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Fue autor de importantes obras como Cara Mujer, Prosas Paganas, Parte de Combate Lima, Tierra de Pishtacos La Habana (ganadora del Premio Internacional de Cuento), Demonio de Monte y Libertad restringida, entre otras.

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SOBRE EL AUTOR