Resumen

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El escritor, periodista y docente Dante Castro falleció el lunes 13 de abril en el hospital Carrión del Callao | Foto: Facebook
El escritor, periodista y docente Dante Castro falleció el lunes 13 de abril en el hospital Carrión del Callao | Foto: Facebook
Por Redacción EC

Dante Alfonso Castro Arrasco, reconocido escritor, catedrático y candidato al Senado Nacional por el partido Juntos por el Perú, falleció en la mañana de este lunes 13 de abril, tras permanecer internado en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao. Tenía 67 años.