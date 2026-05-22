Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Incendio de gran magnitud de código 3 se produce en un almacén en Ate. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec
Incendio de gran magnitud de código 3 se produce en un almacén en Ate. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec
Por Redacción EC

Cerca de 15 unidades del Cuerpo de Bomberos del Perú atienden un voraz incendio que arrasa un almacén de plástico, cerca a un grifo, ubicada urbanización Santa Martha, MZ B LT 5 con número 000 en el distrito de Ate.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.