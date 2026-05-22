Resumen
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Cerca de 15 unidades del Cuerpo de Bomberos del Perú atienden un voraz incendio que arrasa un almacén de plástico, cerca a un grifo, ubicada urbanización Santa Martha, MZ B LT 5 con número 000 en el distrito de Ate.
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