Cerca de 15 unidades del Cuerpo de Bomberos del Perú atienden un voraz incendio que arrasa un almacén de plástico, cerca a un grifo, ubicada urbanización Santa Martha, MZ B LT 5 con número 000 en el distrito de Ate.

Vecinos de la zona indicaron que existen problemas con el suministro de agua. El incendio ocurrió al promediar el mediodía y hasta el momento no se han registrado fallecidos ni heridos.

Imágenes de Canal N y a través de las redes sociales muestra la enorme columna de humo que se logra ver a varios kilómetros a la distancia.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) calificó el incendio de código 3 y pidió a la población tomar precauciones y alejarse de la zona.

En sus redes sociales, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que, mediante el SAMU, movilizó una ambulancia para brindar atención oportuna a las personas afectadas por el humo.

También las brigadas de intervención en emergencias y desastres, junto a profesionales de la salud de la Dirección de Salud de Lima Este, se desplazan a la zona.

Personal de Serenazgo y de la Policía Nacional del Perú (PNP), han cercado la zona para salvaguardar la seguridad de las personas que viven en los alrededores.