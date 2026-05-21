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Se anunció la creación de una mesa de diálogo para ”abordar la cuestión del sistema de pensiones y becas”. Foto: composición GEC
Se anunció la creación de una mesa de diálogo para ”abordar la cuestión del sistema de pensiones y becas”. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

Luego de varios días de alta tensión en el campus, estudiantes y autoridades de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) lograron un acuerdo definitivo que pone fin a las protestas estudiantiles. Esto luego de que el equipo Rectoral se comprometiera formalmente a “elevar al Consejo Universitario el pedido de la suspensión de la entrada en vigencia del nuevo sistema de pensiones”.

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