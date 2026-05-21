Luego de varios días de alta tensión en el campus, estudiantes y autoridades de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) lograron un acuerdo definitivo que pone fin a las protestas estudiantiles. Esto luego de que el equipo Rectoral se comprometiera formalmente a “elevar al Consejo Universitario el pedido de la suspensión de la entrada en vigencia del nuevo sistema de pensiones”.

La protesta estudiantil surgió luego de la oficialización modificación en la estructura de pagos y en el sistema de subvenciones y becas parciales. Foto: X/composición GEC

Los estudiantes, por su parte, se comprometieron a levantar de inmediato la medida de fuerza más radical dentro del campus: la toma del Dintilhac, donde funciona el rectorado.

Según se informó, ya se inició el retiro voluntario de los alumnos que mantenían tomado el edificio, una desocupación pacífica que “culminará el viernes 22 a las 9 a. m.”.

Sin represalias y con debate abierto

Otro de los puntos de la negociación fue el estatus legal y disciplinario de los manifestantes. Para evitar un escenario de sanciones, las autoridades optarán por una vía de conciliación. El documento oficial señala que “el Equipo Rectoral acordó evaluar los incidentes ocurridos durante la protesta estudiantil bajo una mirada de justicia restaurativa y no punitiva”.

Con este pacto, el futuro del sistema de las pensiones y el acceso a financiamiento se definirá en un espacio de negociación bilateral. Para ello, se anunció la creación de una mesa de diálogo para ”abordar la cuestión del sistema de pensiones y becas”.

Este nuevo espacio no anulará las decisiones previas, sino que “trabajará de forma complementaria con la Comisión Asesora sobre el Sistema de Pensiones, aprobada en el pasado Consejo Universitario”, buscando una salida consensuada para continuar con las actividades académicas.