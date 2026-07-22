Festival Internacional de Cine de Lima PUCP celebrará su 30 edición con una programación que reúne más de 130 películas, 90 invitados nacionales e internacionales, retrospectivas, homenajes, estrenos exclusivos, actividades académicas, exposiciones y espacios para la industria audiovisual. (Foto: FCL PUCP)
Festival Internacional de Cine de Lima PUCP celebrará su 30 edición con una programación que reúne más de 130 películas, 90 invitados nacionales e internacionales, retrospectivas, homenajes, estrenos exclusivos, actividades académicas, exposiciones y espacios para la industria audiovisual. (Foto: FCL PUCP)
Por Redacción EC

Bajo el lema “Vamos a vernos”, el Festival Internacional de Cine de Lima PUCP renueva la invitación a reencontrarse con las películas y sus autores peruanos y extranjeros. Se celebrará su 30 edición con una programación que supera los 130 filmes entre largometrajes, documentales, mediometrajes, cortometrajes y obras restauradas, además de más de 50 encuentros con cineastas, alrededor de 100 invitados y funciones en Lima, Cusco e Iquitos.

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