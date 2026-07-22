Bajo el lema “Vamos a vernos”, el Festival Internacional de Cine de Lima PUCP renueva la invitación a reencontrarse con las películas y sus autores peruanos y extranjeros. Se celebrará su 30 edición con una programación que supera los 130 filmes entre largometrajes, documentales, mediometrajes, cortometrajes y obras restauradas, además de más de 50 encuentros con cineastas, alrededor de 100 invitados y funciones en Lima, Cusco e Iquitos.

El corazón del Festival será, una vez más, la Competencia Latinoamericana, que este año reúne 15 largometrajes de ficción y 11 documentales en estreno absoluto para la región, junto con siete producciones en la Competencia Peruana, incluida una película en lengua shipibo-konibo.

El director brasileño Kleber Mendonça Filho (izquierda) rodó “El agente secreto”, protagonizada por Wagner Moura y nominada histórica del Oscar 2026. (FOTO: MUBI)

La película inaugural será “El Partido”, de Juan Cabral y Santiago Franco, y la programación incluye homenajes al brasileño Kleber Mendonça Filho, recordado por “El agente secreto” y “Bacurao”. Además, se prevé reconocimientos a las cineastas Mariana Rondón y Marité Ugás, directoras de “Zafari” y “Aún es de noche en Caracas”.

Matt Damon y Zendaya en "La Odisea". (Foto: Universal Pictures) / Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

Entre los estrenos extranjeros, destacan los siguientes títulos de la sección Aclamadas, como “Fjord”, de Cristian Mungiu, ganadora en Cannes 2026; “Hope: El primer impacto”, de Na Hong-Jin; “La Odisea”, reciente estreno de Christopher Nolan; “Paper Tiger”, de James Gray, entre otros.

A ello se suman el ciclo dedicado a Béla Tarr, la sección Francia en Lima y la muestra Latinoamérica – Fuera de Competencia, que incorpora una línea de preestrenos con obras de realizadores como Chela De Ferrari, Dolores Fonzi, Daniel Hendler y Pavel Giroud, entre otros.

Béla Tarr, renombrado guionista, actor y director de cine húngaro. (Foto: Difusión) / NANCY CHAPPELL

Como parte de la celebración por los 30 años, el Festival estrena las secciones Cine y Música y Cine y Gastronomía, que exploran el cruce entre la pantalla, el sonido y la cocina a través de títulos como “Q-Pop”, “Ruinas Circulares” o “Ceviche”.

Por su lado, la Filmoteca PUCP ofrecerá trece sesiones gratuitas de clásicos restaurados del cine peruano, como “Los perros hambrientos”, “Días de Santiago”, “No se lo digas a nadie” y “Paloma de papel”.

El aniversario también se extiende a exposiciones de ingreso libre en el Centro Cultural PUCP y la Casa O’Higgins, donde se propone un diálogo entre cine, artes visuales y archivo. En paralelo, la muestra itinerante llevará funciones gratuitas a Lima (Museo de Arte de Lima), Cusco (Warmis Audiovisuales) e Iquitos (Cineclub Manguaré), mientras que los espacios de industria El Mercado LAB y Work in Progress (WIP), que batió récord de postulaciones y participación, continúan apostando por el futuro del cine peruano con clases de formación y otros.

Premios y jurados

El Festival Internacional de Cine de Lima PUCP otorga una amplia variedad de reconocimientos oficiales que apuntan a valorar todo el proceso creativo detrás de las películas en competencia. En la Competencia Latinoamericana de Ficción se entregan premios del jurado a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Guion, Mejor Ópera Prima y Mejor Fotografía, mientras que la Competencia Latinoamericana Documental cuenta con un galardón al Mejor Documental.

A ello se suman los premios de la Competencia Peruana, el Premio del Público, el Premio de la Comunidad PUCP, un reconocimiento específico a la Mejor Película LGTBIQ+ y diversos galardones otorgados por instituciones aliadas como el Ministerio de Cultura, APRECI, la OIT o la asociación NUNA, que refuerzan el vínculo del festival con la crítica, la industria y los derechos laborales.

Para seleccionar las películas ganadoras, el festival convoca cada año a jurados conformados por reconocidas figuras del cine latinoamericano y mundial. En la Competencia Latinoamericana de Ficción participan profesionales como Agustina Llambi Campbell, Rubén Mendoza, Valentina Otormín Dall’oglio, Natalia Sobrevilla y Amparo Noguera

En la Competencia Latinoamericana Documental y la Competencia Peruana, el festival cuenta con comités específicos integrados por cineastas, programadores y productores de países como México, Chile, Italia, Francia y Perú. Además, existen jurados especializados para la fotografía, la crítica internacional, la temática LGTBIQ+ y la Comunidad PUCP, lo que garantiza una mirada diversa y rigurosa sobre las obras presentadas.

¿Dónde ver las películas del Festival de Cine de Lima PUCP?

Las películas del Festival de Cine de Lima PUCP se proyectarán del 6 al 15 de agosto principalmente en las salas del Centro Cultural PUCP y del complejo NOS en San Isidro, además de sedes aliadas como Cineplanet Alcázar, la Alianza Francesa de Miraflores y la Sala Armando Robles Godoy del Ministerio de Cultura, junto con funciones especiales en Cusco e Iquitos. Toda la información sobre horarios, sedes y entradas se actualizará en la web oficial del festival.

Lista completa de películas y secciones del Festival de Cine de Lima

Competencia oficial (Estrenos)

Competencia latinoamericana - Ficción

“LA NOCHE ESTÁ MARCHÁNDOSE YA”, de Ramiro Sonzini, Ezequiel Salinas (Argentina)

“LAS CORRIENTES” de Milagros Mumenthaler (Argentina)

“EL TREN FLUVIAL” de Lorenzo Ferro, Lucas A. Vignale (Argentina)

“SE EU FOSSE VIVO... VIVIA” de André Novais Oliveira (Brasil)

“LA HIJA CÓNDOR” de Álvaro Olmos Torrico (Bolivia)

“HANGAR ROJO” de Juan Pablo Sallato (Chile)

“NOVIEMBRE” de Tomás Corredor (Colombia)

“HIEDRA” de Ana Cristina Barragán (Ecuador)

“SIEMPRE SOY TU ANIMAL MATERNO” de Valentina Maurel (México)

“MOSCAS” de Fernando Eimbcke (México)

“CHICAS TRISTES” de Fernanda Tovar (México)

“EN EL CAMINO” de David Pablos (México)

“SEIS MESES EN EL EDIFICIO ROSA CON AZUL” de David Pablos (México)

“LA ANATOMÍA DE LOS CABALLOS” de Daniel Vidal Toche (Perú)

“LA MUERTE NO TIENE DUEÑO” de Jorge Thielen Armand (Venezuela)

Competencia latinoamericana - Documental

“DICIEMBRE” de Lucas Gallo (Argentina)

“LOS VENCEDORES” de Pablo Aparo (Argentina)

“RELICTO” de Guillermo Quintero (Colombia)

“UNA ESCRITURA EN APARIENCIAS” de Nicolás Cifuentes Gonzalez (Colombia)

“CALLE CUBA” de Vanessa Batista (Cuba)

“COCAÍNA NEGRA” de Cristóbal Valenzuela Berríos (Chile)

“COMPARSA” de Vickie Curtis, Doug Anderson (Guatemala)

“UN LUGAR MÁS GRANDE” de Nicolas Défossé (México)

“JARIPEO” de Efraín Mojica, Rebecca Zweig (México)

“NUESTRO CUERPO ES UNA ESTRELLA QUE SE EXPANDE” de Semillites Hernández Velasco, Tania Hernández Velasco (México)

“EL COLOQUIO DE LOS PÁJAROS” de Sofía Velázquez Núñez (Perú)

Competencia Peruana

“DONDE DUERMEN LOS SUEÑOS” de Daniel Riglos

“AQUELLA SOMBRA DESVANECÍA” de Samuel Urbina

“MANUALES DE SUPERVIVENCIA” de Luisa García Alva

“ESTADOS GENERALES” de Mauricio Freyre

“ELLAS” de Eduardo Mendoza De Echave

“DONDE NACEN LAS SOMBRAS” de Violeta Rodríguez Ríos

“TIERRA ROJA: ECOPOÉTICA AUDIOVISUAL DE LA AMAZONÍA PERUANA” de Pedro Favaron

Muestras (Estrenos)

Película de Inauguración

“EL PARTIDO” de Juan Cabral, Santiago Franco (España)

Aclamadas

“PARALLEL TALES” de Asghar Farhadi

“LA VIE D’UNE FEMME” de Charline Bourgeois-Tacquet

“MINOTAURO” de Andrey Zvyagintsev

“FJORD” de Cristian Mungiu

“TIERRA DE MI PADRE (FATHERLAND)” de Pawel Pawlikowski

“HOPE: EL PRIMER IMPACTO” de Na Hong-Jin

“COBARDE” de Lukas Dhont

“LA ODISEA” de Christopher Nolan

“PAPER TIGER” de James Gray

“THE MAN I LOVE” de Ira Sachs

Latinoamericana - Fuera de competencia

“SER HAMLET” de Chela De Ferrari (Perú)

“A PASO DE VENCEDORES. LA RUTA DEL BICENTENARIO” de Natalia Sobrevilla Perea (Perú)

“LADY NAZCA” de Damien Dorsaz

“COMANDANTE FRITZ” de Pavel Giroud

“BELÉN” de Dolores Fonzi

“UN CABO SUELTO” de Daniel Hendler

“MATAPANKI” de Diego ‘Mapache’ Fuentes

Pre-estrenos

“LOS CAMINANTES DE LA CALLE” de Juan Martin Hsu

“SANTIDAD” de Rodolfo Espinoza Ríos (Perú)

“LA INVITACIÓN” de Olivia Wilde

“LA ISLA OLVIDADA” de Joel Crawford y Januel Mercado

“EL FINAL DE LA CALLE OAK” de David Robert Mitchell

“INSACIABLE” de Natalie Erika James

“ZONA CERO” de Yeon Sang-Ho

Cine, música y gastronomía

“Q-POP” de Adri Murguía

“RUINAS CIRCULARES” de Delia Ackerman (Perú)

“VAMOS A PERDER LA CABEZA” de Nicolás Saba Salem, Jorge Pablo Quiroz Salem (Perú)

“CUANDO NADIE ME VE” de Álvaro Ron

“CEVICHE” de Fernando Landavere (Perú)

“BUNKA SIGNIFICA CULTURA” de Omar Young

“COMIDA PARA QUIEN LA NECESITA” de Leonardo Brant

“JOTA URONDO, UN COCINERO IMPERTINENTE” de Mariana Erijimovich, Juan Villegas