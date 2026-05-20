Un camión cisterna de gas se accidentó y se volcó en medio de la Av. Revolución, en Collique, Comas, y obligó que se corte el servicio de luz y se evacúe la zona ante peligro de deflagración porque derribó un poste esta mañana.

El hecho ocurrió pocos minutos antes de las 8 a.m. en la sexta zona de Collique, altura de la cuadra 34 de la Av. Revolución. Según testigos, el conductor de la cisterna ANV-733 perdió el control del carro mientras descendía con dirección a Lima Norte.

Cisterna de gas se vuelca en Collique, Comas, y genera corte de luz. (Foto: Andina)

Cisterna de gas se vuelca en Collique, Comas, y genera corte de luz. (Foto: Andina)

El vehículo chocó contra un poste de luz y lo derribó, y finalmente quedó volcado a un lado de la vía. El conductor quedó atrapado entre los fierros retorcidos y tuvo que ser rescatado por los bomberos.

En total, se enviaron cuatro unidades para controlar la emergencia, incluyendo a bomberos que ayudar a evacuar la zona.

En paralelo, personal de Edelnor llegó al lugar para supervisar los daños y cortar preventivamente el servicio de luz en esta zona de Collique ante riesgo de fuga de gas y deflagración.