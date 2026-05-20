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Cisterna de gas se vuelca en Collique, Comas, y genera corte de luz. (Foto: Andina)
Cisterna de gas se vuelca en Collique, Comas, y genera corte de luz. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Un camión cisterna de gas se accidentó y se volcó en medio de la Av. Revolución, en Collique, Comas, y obligó que se corte el servicio de luz y se evacúe la zona ante peligro de deflagración porque derribó un poste esta mañana.

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