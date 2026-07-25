El fuego destruyó una fábrica de colchones en Comas. (TVPerú)
El fuego destruyó una fábrica de colchones en Comas. (TVPerú)
Por Redacción EC

Un incendio de grandes proporciones destruyó una fábrica de colchones ubicada en Comas, consumió el inmueble y generó columnas de humo que pudieron verse a kilómetros de distancia y que afectaron a varios distritos.

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