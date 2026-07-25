Un incendio de grandes proporciones destruyó una fábrica de colchones ubicada en Comas, consumió el inmueble y generó columnas de humo que pudieron verse a kilómetros de distancia y que afectaron a varios distritos.

El Cuerpo General de Bomberos informó que el siniestro inició cerca de las 10:46 a.m. en un edificio de cinco pisos, lo que motivó el despliegue de brigadas a la intersección de las avenidas Héroes del Alto Cenepa, conocida como Trapiche, y San Felipe.

El fuego destruyó una fábrica de colchones en Comas. (TVPerú)

LEE: Los Olivos: Bomberos estiman que extinción del incendio en fábrica podría tardar hasta tres días

Previamente, las autoridades habían reportado otros incidentes de magnitud en Lima Norte, como el siniestro ocurrido apenas el día anterior en una empresa de cosméticos en el distrito de Los Olivos, o el siniestro que según la policía habría sido provocado y que destruyó un edificio multifamiliar en la urbanización Manzanilla 2 en el Cercado de Lima, con un saldo de diez fallecidos.

Riesgo de propagación en la fábrica de Comas ante el incendio

De acuerdo con los primeros reportes de los equipos de emergencia, el fuego se habría originado en el primer nivel del inmueble ubicado en Comas. La presencia de materiales altamente inflamables, tales como espumas y materiales textiles sintéticos utilizados para la elaboración de productos de descanso, facilitó que las llamas ascendieran rápidamente por la estructura del edificio, afectando los niveles superiores.

El fuego destruyó una fábrica de colchones en Comas. (TVPerú)

El fuego destruyó una fábrica de colchones en Comas. (TVPerú)

El Ministerio de Salud, mediante un pronunciamiento institucional, confirmó la movilización inmediata de una ambulancia del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) hacia la zona de la emergencia. Asimismo, una segunda unidad permanece en alerta para garantizar una respuesta rápida, mientras que los establecimientos de salud de la jurisdicción se encuentran preparados para la recepción de posibles heridos.

🔴 AHORA | Ante el reporte de un incendio en el distrito de Comas, el Minsa, a través del SAMU, movilizó de inmediato una ambulancia para brindar atención prehospitalaria a los afectados.



🚑 Una segunda ambulancia del SAMU se mantiene en alerta para garantizar una respuesta… pic.twitter.com/sfGn753tU4 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) July 25, 2026

Agentes de la Policía Nacional del Perú también se hicieron presentes en el lugar para facilitar las labores de control del siniestro. Los efectivos policiales procedieron a restringir el acceso vehicular y peatonal en el perímetro del área afectada, con el objetivo de permitir el libre tránsito de los vehículos de emergencia y resguardar la seguridad de los ciudadanos.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas mortales ni personas con heridas de consideración como consecuencia directa de la emergencia. Los peritos de los bomberos y la Policía Nacional iniciarán las investigaciones correspondientes para determinar las causas que provocaron el fuego una vez que las labores de enfriamiento y remoción de escombros hayan finalizado.