Un reciclador de 28 años fue asesinado a balazos la noche del jueves en el distrito de Chaclacayo. La Policía Nacional investiga el crimen como un presunto ajuste de cuentas, luego de que la víctima fuera atacada en plena vía pública a la altura del kilómetro 20 de la Carretera Central.

La víctima fue identificada por la Policía como Abraham Cangalahua Acosta, padre de familia que se dedicaba al reciclaje. Según las primeras investigaciones, fue interceptado por sujetos armados, quienes le dispararon a quemarropa antes de huir del lugar.

Asesinan a padre de familia en Chaclacayo; Depincri busca identificar a los responsables. (Foto: Captura / América Noticias)

Peritos de Criminalística que acudieron a la escena hallaron cuatro casquillos de bala, los cuales serán sometidos a pericias balísticas como parte de las diligencias para identificar las armas utilizadas en el ataque.

De acuerdo con la información policial, la modalidad del crimen refuerza la hipótesis de un presunto ajuste de cuentas como principal móvil del homicidio. Asimismo, se informó que los atacantes realizaron al menos cuatro disparos contra la víctima.

Tras el ataque, el área fue acordonada para facilitar el trabajo de los peritos y el levantamiento de evidencias.

El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del sector asumió las investigaciones y viene recabando testimonios de vecinos que presenciaron el hecho o escucharon las detonaciones. Además, la Policía verifica la existencia de cámaras de seguridad públicas y privadas en los alrededores del kilómetro 20 de la Carretera Central, cuyas imágenes podrían contribuir a identificar la ruta de escape de los responsables.

Asesinan a padre de familia en Chaclacayo; Depincri indaga un posible ajuste de cuentas. (Foto: Captura / América Noticias)

Vecinos de la zona manifestaron su preocupación por el crimen y solicitaron un mayor despliegue policial, así como la instalación de alumbrado público en ese tramo de la vía. Según indicaron, la escasa iluminación convierte el lugar en un punto vulnerable para la comisión de delitos, especialmente durante la noche.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables del ataque armado.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.