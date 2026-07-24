Matan a reciclador de cuatro disparos en la Carretera Central de Chaclacayo. (Foto: Captura / América Noticias)
Matan a reciclador de cuatro disparos en la Carretera Central de Chaclacayo. (Foto: Captura / América Noticias)
Por Redacción EC

Un reciclador de 28 años fue asesinado a balazos la noche del jueves en el distrito de Chaclacayo. La Policía Nacional investiga el crimen como un presunto ajuste de cuentas, luego de que la víctima fuera atacada en plena vía pública a la altura del kilómetro 20 de la Carretera Central.

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