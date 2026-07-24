El despiste de un bus de transporte interprovincial de la empresa Antezana se despistó en la vía Los Libertadores, en la región Ica. El accidente, que dejó como saldo dos personas fallecidas y más de 20 heridos , ocurrió alrededor de las 05:10 horas a la altura del kilómetro 32.5, en el distrito de Humay, provincia de Pisco.

La unidad involucrada partió a las 21:45 horas de la noche anterior desde el terrapuerto municipal Libertadores de América, en Ayacucho, con destino final a la ciudad de Ica. Según información policial, el conductor perdió el control del vehículo.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Jerson Arana Miranda, de 34 años, y un adolescente de 17 años. Los cuerpos de ambos pasajeros fueron evacuados a la morgue de la ciudad de Pisco.

Bus de "Antezana" con 40 a bordo se despista y estuvo a punto de caer a abismo

Lista de heridos

La Compañía de Bomberos San Clemente N° 157 y personal de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Humay acudieron al lugar del accidente para realizar maniobras de rescate entre los restos del vehículo para lograr auxiliar a las víctimas y descartar la presencia de más atrapados.

Más de 20 pasajeros resultaron con lesiones, en su mayoría fueron policontusos . La relación de personas heridas trasladadas al hospital San Juan de Dios de Pisco contempla a:

La Policía Nacional del Perú permanece a cargo de las investigaciones en el punto del accidente para determinar las circunstancias exactas que originaron el despiste de la unidad. Foto: difusión

Percy Taype Carrasco (34) —ingresado con diagnóstico de trauma shock—

Escarlet Rodríguez Sánchez (25)

Javier Conislla Paki (30)

Isaber Ore Manrique (22)

Evacio Flores Macotela (62)

Lupecia Amaya Flores (68)

Patricia Hernández Quispe (46)

Enma Sulcaray Palomino (18)

Leydi Ramos Quiñones (27)

Juan Yamoja Rivera (22)

Marimar Saenz Mendoza (22)

Wilbert Quintana Bellido (38)

Edith Díaz Arrostegui (61)

José Laura Vivanco (63)

Rose Sánchez Yovalbina (22)

Jessica Huancahuari Trausi (19)

Álvaro Cáceres Muñoz (17)

Augusto Humareda Guerrero (29)

Victoria Iñausi Fernández (60)

Karolina Muñoz Valencia (52)

La Policía Nacional del Perú permanece a cargo de las investigaciones en el punto del accidente para determinar las circunstancias exactas que originaron el despiste de la unidad.