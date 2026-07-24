La Compañía de Bomberos San Clemente N° 157 y personal de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Humay acudieron al lugar del accidente para realizar maniobras de rescate entre los restos del vehículo para lograr auxiliar a las víctimas y descartar la presencia de más atrapados. Foto: composición GEC
La Compañía de Bomberos San Clemente N° 157 y personal de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Humay acudieron al lugar del accidente para realizar maniobras de rescate entre los restos del vehículo para lograr auxiliar a las víctimas y descartar la presencia de más atrapados. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

El despiste de un bus de transporte interprovincial de la empresa Antezana se despistó en la vía Los Libertadores, en la región Ica. El accidente, que dejó como saldo dos personas fallecidas y más de 20 heridos, ocurrió alrededor de las 05:10 horas a la altura del kilómetro 32.5, en el distrito de Humay, provincia de Pisco.

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