La madrugada del pasado miércoles 22 de julio ocurrió un incendio de grandes proporciones en la cuadra 4 del jirón Pisagua, en el distrito de Cercado de Lima. El siniestro dejó diez personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad. Ante este suceso, los familiares de las víctimas permanecen a la espera de la entrega de los restos de sus seres queridos para realizar los respectivos velorios.

Además solicitaron apoyo para afrontar las consecuencias de la tragedia, incluyendo los gastos y trámites que deben realizar tras la pérdida de sus seres queridos. Ellos pidieron mayor información y acompañamiento por parte de las instituciones encargadas de atender la emergencia.

Incendio fue por amenazas de extorsión

El general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, dio a conocer que las primeras pesquisas del incendio en Cercado de Lima, que dejó diez muertos, entre ellos cinco menores de edad, señalan que el fuego fue provocado con la intención de causar daño.

“Se tiene objetivamente la trazabilidad de este hecho lamentable que no tiene ninguna justificación. Ha sido generado por un grupo de personas que deslealmente venían pugnando el trabajo aislado informal, en una parte cerca al lugar donde se perpetró el evento criminal”, explicó esta mañana en América Noticias en alusión a Gamarra, lugar donde trabajaba una de las víctimas.