La madrugada del pasado miércoles 22 de julio ocurrió un incendio de grandes proporciones en la cuadra 4 del jirón Pisagua, en el distrito de Cercado de Lima. El siniestro dejó diez personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad. Ante este suceso, los familiares de las víctimas permanecen a la espera de la entrega de los restos de sus seres queridos para realizar los respectivos velorios.
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