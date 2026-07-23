Familiares de las víctimas del incendio piden apoyo a las autoridades para velar a sus seres queridos. Diana Marcelo/@photo.gec
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Incendio en Cercado de Lima
  • Familiares de las víctimas del incendio piden apoyo a las autoridades para velar a sus seres queridos. Diana Marcelo/@photo.gec
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    Familiares de las víctimas del incendio piden apoyo a las autoridades para velar a sus seres queridos. Diana Marcelo/@photo.gec

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    Familiares de las víctimas del incendio piden apoyo a las autoridades para velar a sus seres queridos. Diana Marcelo/@photo.gec

  • El incendio ocurrido el pasado miércoles 22 de julio dejó 10 fallecidos, entre ellos 5 menores de edad. Foto: Diana Marcelo/@photo.gec
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    El incendio ocurrido el pasado miércoles 22 de julio dejó 10 fallecidos, entre ellos 5 menores de edad. Foto: Diana Marcelo/@photo.gec

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    El incendio ocurrido el pasado miércoles 22 de julio dejó 10 fallecidos, entre ellos 5 menores de edad. Foto: Diana Marcelo/@photo.gec

  • Familiares de las víctimas realizan vigilia en el lugar de los hechos con fotografías de los fallecidos. Foto: Diana Marcelo/@photo.gec
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    Familiares de las víctimas realizan vigilia en el lugar de los hechos con fotografías de los fallecidos. Foto: Diana Marcelo/@photo.gec

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    Familiares de las víctimas realizan vigilia en el lugar de los hechos con fotografías de los fallecidos. Foto: Diana Marcelo/@photo.gec

  • Varias personas ajenas a las familias llegan con arreglos florales al lugar del incendio como muestra de apoyo. Fotos: Diana Marcelo/@photo.gec
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    Varias personas ajenas a las familias llegan con arreglos florales al lugar del incendio como muestra de apoyo. Fotos: Diana Marcelo/@photo.gec

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    Varias personas ajenas a las familias llegan con arreglos florales al lugar del incendio como muestra de apoyo. Fotos: Diana Marcelo/@photo.gec

  • El incendio en el distrito de Cercado de Lima dejó pérdidas humanas y viviendas totalmente destruidas. Fotos: Diana Marcelo/@photo.gec
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    El incendio en el distrito de Cercado de Lima dejó pérdidas humanas y viviendas totalmente destruidas. Fotos: Diana Marcelo/@photo.gec

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    El incendio en el distrito de Cercado de Lima dejó pérdidas humanas y viviendas totalmente destruidas. Fotos: Diana Marcelo/@photo.gec

  • Permanecen en carpas hasta la espera del resultado de las investigaciones. Fotos: Diana Marcelo/@photo.gec
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    Permanecen en carpas hasta la espera del resultado de las investigaciones. Fotos: Diana Marcelo/@photo.gec

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    Permanecen en carpas hasta la espera del resultado de las investigaciones. Fotos: Diana Marcelo/@photo.gec

  • La tragedia en el Cercado de Lima reaviva la preocupación por la inseguridad y las extorsiones en Lima. Fotos: Diana Marcelo/@photo.gec
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    La tragedia en el Cercado de Lima reaviva la preocupación por la inseguridad y las extorsiones en Lima. Fotos: Diana Marcelo/@photo.gec

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    La tragedia en el Cercado de Lima reaviva la preocupación por la inseguridad y las extorsiones en Lima. Fotos: Diana Marcelo/@photo.gec

  • Una tía de una de las víctimas indicó a Latina que su sobrina tuvo un altercado con una mujer que era extorsionadora. Fotos: Diana Marcelo/@photo.gec
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    Una tía de una de las víctimas indicó a Latina que su sobrina tuvo un altercado con una mujer que era extorsionadora. Fotos: Diana Marcelo/@photo.gec

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    Una tía de una de las víctimas indicó a Latina que su sobrina tuvo un altercado con una mujer que era extorsionadora. Fotos: Diana Marcelo/@photo.gec

  • El siniestro ocurrió durante la madrugada y movilizó a numerosas unidades de Bomberos. Fotos: Diana Marcelo/@photo.gec
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    El siniestro ocurrió durante la madrugada y movilizó a numerosas unidades de Bomberos. Fotos: Diana Marcelo/@photo.gec

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    El siniestro ocurrió durante la madrugada y movilizó a numerosas unidades de Bomberos. Fotos: Diana Marcelo/@photo.gec

  • Vecinos y familiares de las víctimas alzaron su voz y pidieron a las autoridades esclarecer el origen del incendio. Fotos: Diana Marcelo/@photo.gec
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    Vecinos y familiares de las víctimas alzaron su voz y pidieron a las autoridades esclarecer el origen del incendio. Fotos: Diana Marcelo/@photo.gec

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    Vecinos y familiares de las víctimas alzaron su voz y pidieron a las autoridades esclarecer el origen del incendio. Fotos: Diana Marcelo/@photo.gec

Por Redacción EC

La madrugada del pasado miércoles 22 de julio ocurrió un incendio de grandes proporciones en la cuadra 4 del jirón Pisagua, en el distrito de Cercado de Lima. El siniestro dejó diez personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad. Ante este suceso, los familiares de las víctimas permanecen a la espera de la entrega de los restos de sus seres queridos para realizar los respectivos velorios.

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