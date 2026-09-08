Un ciudadano extranjero salvó su vida tras colisionar su automóvil contra un muro en la Vía Expresa de San Isidro esta madrugada. El violento impacto destruyó la carrocería del vehículo negro, pero el chofer resultó sin lesiones graves y milagrosamente pese a que su asiento quedó parcialmente expuesto tras los fierros retorcidos.

El conductor extranjero quedó atrapado en su unidad de placa BWO-451 debido a la severa deformación de la cabina de la unidad y luego de dar varias vueltas de campana. Ante esta emergencia, los bomberos emplearon herramientas hidráulicas especiales y cortaron la estructura superior para liberar al afectado.

El accidente ocurrió esta El accidente ocurrió esta madrugada en San Isidro e involucró a varios vehículos. (TVPerú)en San Isidro e involucró a varios vehículos.

El accidente de tránsito ocurrió exactamente a las 3:00 de la madrugada en un punto cercano a la estación Canaval y Moreyra del Metropolitano en San Isidro. Los testigos presenciales informaron a los agentes policiales que el automóvil de color negro viajaba a una velocidad de 120 kilómetros por hora antes de la colisión.

El personal médico del Servicio de Atención Móvil de Urgencia brindó los primeros auxilios al chofer sobre el asfalto de la autopista. De manera inmediata, los rescatistas trasladaron de emergencia al paciente herido hacia la Clínica Ricardo Palma con el objetivo de descartar lesiones internas.

Las bolsas de aire del automóvil se activaron de manera oportuna tras el violento impacto y amortiguaron el golpe directo del chofer contra el timón. Diversos restos metálicos del parachoque, cables eléctricos y pedazos de vidrio templado terminaron esparcidos sobre la calzada.

Los agentes de la Policía Nacional del Perú asumieron el liderazgo de las investigaciones correspondientes en la zona del desastre. Los peritos de tránsito evalúan hipótesis del caso como la velocidad extrema o el presunto consumo de bebidas alcohólicas por parte del conductor.

Problemas en el tránsito de la Vía Expresa de San Isidro

La congestión vehicular afectó gravemente el sentido sur a norte de la Vía Expresa en San Isidro durante las primeras horas de la jornada diaria. Los agentes policiales cerraron un carril de la autopista para facilitar las labores de remoción de los restos.

El accidente ocurrió esta madrugada en San Isidro e involucró a varios vehículos. (TVPerú)

Una grúa privada retiró la unidad destrozada de la pista principal hacia un carril de emergencia para liberar la zona, y hasta las 7 a.m. los trabajos seguían realizándose con el circuito parcialmente obstruido.

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