El accidente ocurrió esta madrugada en San Isidro e involucró a varios vehículos. (Panamericana)
El accidente ocurrió esta madrugada en San Isidro e involucró a varios vehículos. (Panamericana)
Por Redacción EC

Un ciudadano extranjero salvó su vida tras colisionar su automóvil contra un muro en la Vía Expresa de San Isidro esta madrugada. El violento impacto destruyó la carrocería del vehículo negro, pero el chofer resultó sin lesiones graves y milagrosamente pese a que su asiento quedó parcialmente expuesto tras los fierros retorcidos.

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