Un accidente de tránsito ocurrido en la Vía de Evitamiento, a la altura del puente Trujillo, en el distrito del Rímac, dejó una mujer fallecida y cinco personas heridas. El siniestro se registró alrededor del mediodía de este jueves 10 de septiembre, cuando una combi de transporte público que se desplazaba en dirección de norte a centro de Lima sufrió un despiste.

Según las primeras versiones recogidas en el lugar, el conductor habría realizado un cambio brusco de carril y, aparentemente, a excesiva velocidad, al aproximarse a la zona del paradero. Durante la maniobra, una de las llantas delanteras de la unidad habría subido a la berma separadora y reventado, provocando que el vehículo perdiera estabilidad.

El saldo reportado del accidente es de una persona fallecida y cinco heridos.

Como consecuencia del despiste, varios pasajeros habrían salido despedidos de la combi. Seis ocupantes terminaron fuera de la unidad, entre ellos una mujer, quien murió producto del accidente. La edad de la víctima fue estimada entre los 40 y 50 años y, hasta el momento, no se había determinado con precisión si era pasajera o cobradora del vehículo.

Cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú acudieron al lugar para atender la emergencia y brindar asistencia a los afectados. Los heridos fueron trasladados a una clínica cercana, donde recibieron atención médica.

Combi registra 84 papeletas

De acuerdo con la información proporcionada sobre el vehículo involucrado, la combi registra 84 papeletas. Este antecedente será parte de los elementos que deberán ser evaluados durante las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

En el lugar también se recogieron versiones distintas respecto a las condiciones de la puerta del vehículo al momento del despiste. Algunos testigos afirmaron que esta se encontraba abierta cuando ocurrió el accidente, mientras que otras personas señalaron que se habría abierto como consecuencia del impacto.

La zona donde ocurrió el siniestro corresponde al punto en el que el carril al que ingresó la unidad funciona como paradero. La secuencia exacta de los hechos todavía deberá ser establecida por las autoridades.

Las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores podrían aportar información para reconstruir los segundos previos al accidente y determinar si una maniobra intempestiva, la velocidad u otro factor contribuyó al despiste de la combi y a la posterior caída de los pasajeros.