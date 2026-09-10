Las causas del accidente aún son materia de investigación. Foto: captura / Exitosa Noticias
Las causas del accidente aún son materia de investigación. Foto: captura / Exitosa Noticias
Por Redacción EC

Un accidente de tránsito ocurrido en la Vía de Evitamiento, a la altura del puente Trujillo, en el distrito del Rímac, dejó una mujer fallecida y cinco personas heridas. El siniestro se registró alrededor del mediodía de este jueves 10 de septiembre, cuando una combi de transporte público que se desplazaba en dirección de norte a centro de Lima sufrió un despiste.

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