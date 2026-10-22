Un bus de la empresa de transportes Nuevo Perú fue atacado a balazos durante la madrugada del jueves 22 de octubre en la vía de Evitamiento, a la altura del puente Acho, en el Rímac. Pese a que los disparos fueron directamente a la cabina del conductor, el chofer resultó ileso.

Según el informe preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP), el ataque se registró aproximadamente a las 12:40 a.m., cuando el bus se desplazaba de sur a norte sin pasajeros. En ese momento, un sujeto a bordo de una motocicleta interceptó el vehículo y realizó hasta cuatro disparos.

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El conductor logró esquivar los proyectiles y continuó avanzando por la vía de Evitamiento hasta llegar a la altura del puente Trujillo. Sin embargo, tuvo que detenerse debido a un desperfecto que presentó la unidad luego del ataque. En ese punto, recibió ayuda de dos agentes policiales que se encontraban en un patrullero.

Balean bus de la empresa Nuevo Perú durante la madrugada en la vía Evitamiento, a la altura del puente Acho, en el Rímac. (Foto: César.grados@photo.gec)

Posteriormente, los efectivos trasladaron al chofer hasta la comisaría del Rímac, donde brindó su declaración para iniciar con las investigaciones. En tanto, peritos de criminalística acudieron a la zona para recoger evidencias y realizar las diligencias e identificar al autor de los disparos.

Balean bus de la empresa Nuevo Perú durante la madrugada en la vía Evitamiento, a la altura del puente Acho, en el Rímac. (Foto: César.grados@photo.gec)

Este nuevo ataque se suma a otros hechos que ya han ocurrido con la empresa Nuevo Perú durante los últimos meses. Según los reportes, la empresa viene recibiendo amenazas mediante mensajes de WhatApp. Los presuntos extorsionadores se identificarían como integrantes de un grupo denominado ‘Los Mexicanos’. La situación habría llevado a que hasta 15 conductores renunciaran a sus puestos de trabajo.

Balean bus de la empresa Nuevo Perú durante la madrugada en la vía Evitamiento, a la altura del puente Acho, en el Rímac. (Foto: César.grados@photo.gec)

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Como parte de las diligencias, la Policía evaluará las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas a lo largo de la vía de Evitamiento. Los registros permitirían identificar la motocicleta, la identidad del atacante y la ruta que siguió después de disparar contra el bus.

Balean bus de la empresa Nuevo Perú durante la madrugada en la vía Evitamiento, a la altura del puente Acho, en el Rímac. (Foto: César.grados@photo.gec)

Las investigaciones deberán establecer el móvil del ataque y determinar si existe una organización criminal detrás de las amenazas contra la empresa de transportes Nuevo Perú.