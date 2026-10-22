Balean bus de la empresa Nuevo Perú durante la madrugada en la vía Evitamiento, a la altura del puente Acho, en el Rímac. (Foto: César.grados@photo.gec)
Balean bus de la empresa Nuevo Perú durante la madrugada en la vía Evitamiento, a la altura del puente Acho, en el Rímac. (Foto: César.grados@photo.gec)
Por Redacción EC

Un bus de la empresa de transportes Nuevo Perú fue atacado a balazos durante la madrugada del jueves 22 de octubre en la vía de Evitamiento, a la altura del puente Acho, en el Rímac. Pese a que los disparos fueron directamente a la cabina del conductor, el chofer resultó ileso.

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