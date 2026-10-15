Las unidades de transporte público fueron atacadas esta noche | Foto: Captura de X (@Aderly)
Las unidades de transporte público fueron atacadas esta noche | Foto: Captura de X (@Aderly)
Por Redacción EC

Tres personas resultaron heridas este jueves tras registrarse dos ataques armados contra unidades de transporte público en los distritos de Lurigancho-Chosica y San Juan de Miraflores, en Lima.

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