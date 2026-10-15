Tres personas resultaron heridas este jueves tras registrarse dos ataques armados contra unidades de transporte público en los distritos de Lurigancho-Chosica y San Juan de Miraflores, en Lima.

El primer atentado ocurrió en la avenida Chosica, a la altura de la estación de servicio Petroperú y cerca del sector Aviadores, donde sujetos desconocidos dispararon contra una combi, según reportó el usuario de redes sociales Roger García.

El conductor de la unidad resultó herido por impactos de bala y fue trasladado de emergencia al centro de salud más cercano para recibir atención médica. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.

Casi de manera simultánea, se reportó un segundo ataque en la avenida Los Héroes, en el distrito de San Juan de Miraflores, donde sujetos armados dispararon contra una cúster. El atentado dejó al conductor y una pasajera heridos.

Ambas víctimas fueron auxiliadas y trasladadas de emergencia al Hospital de Apoyo María Auxiliadora. Al igual que en el primer caso, no se ha informado sobre su estado de salud.

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