Este hecho generó preocupación entre los vecinos y transeúntes que se encontraban en el lugar. Foto: lisethinforma / Instagram
Este hecho generó preocupación entre los vecinos y transeúntes que se encontraban en el lugar. Foto: lisethinforma / Instagram
Por Redacción EC

Una gran congestión vehicular en el distrito de Chosica provocó que algunos vehículos de transporte público y privado invadieran el carril contrario y zonas como el parque Emilio del Solar. Las restricciones de tránsito, relacionadas con actividades de cierre de campaña realizadas durante la jornada, complicaron el acceso vehicular.

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