Una gran congestión vehicular en el distrito de Chosica provocó que algunos vehículos de transporte público y privado invadieran el carril contrario y zonas como el parque Emilio del Solar. Las restricciones de tránsito, relacionadas con actividades de cierre de campaña realizadas durante la jornada, complicaron el acceso vehicular.

De acuerdo con algunos videos difundidos en redes sociales, decenas de vehículos ingresaron al parque central de Chosica, Emilio del Solar, ante la falta de alternativas para salir del caos vehicular. Este hecho generó preocupación entre los vecinos y transeúntes que se encontraban en el lugar, además de poner en riesgo a los peatones.

Varias unidades de transporte público y privado utilizaron el parque Emilio del Solar de Chosica como una vía alterna para agilizar el tránsito vehicular. (Foto: Captura de video / Redes sociales)

En los videos se puede ver cómo distintas unidades de transporte público y privado cruzan por en medio del parque ante la atenta mirada de los transeúntes, quienes reclamaban la presencia de efectivos del orden para atender la situación; sin embargo, en ninguno de los clips se ve a algún efectivo policial.

“Increíble, ¿dónde están las autoridades”, “No debería pasar esto... Ahí está un serenazgo y no hace nada”, “No respetan nada, aquí hay familias y niños cruzando”, son algunos comentarios de los transeúntes de la zona que se indignaron por lo sucedido.

Ante la falta de acción de las autoridades, fueron los mismo peatones quienes increparon a los conductores que atravesaban el parque central en Chosica.

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Cabe destacar que la situación estaría relacionada con los cierres de campaña de distintos candidatos que se desarrollaron durante la jornada. Algunos postulantes, cerraron vías alternas a la Carretera Central generando restricciones y complicaciones para la circulación vehicular.

Varias unidades de transporte público y privado utilizaron el parque Emilio del Solar de Chosica como una vía alterna para agilizar el tránsito vehicular. (Foto: Captura de video / Redes sociales)

Vecinos de Chosica expresaron su incomodidad por el caos registrado y pidieron que las actividades que impliquen restricciones de tránsito sean coordinadas con anticipación. El objetivo, señalaron, es evitar que se repitan escenarios que afecten la circulación y seguridad de la población.