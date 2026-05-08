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Una intensa congestión vehicular generó caos durante más de 13 horas en la autopista Ramiro Prialé, en la jurisdicción de Lurigancho-Chosica, dejando a decenas de vehículos varados y provocando malestar entre conductores y pasajeros.
Una intensa congestión vehicular generó caos durante más de 13 horas en la autopista Ramiro Prialé, en la jurisdicción de Lurigancho-Chosica, dejando a decenas de vehículos varados y provocando malestar entre conductores y pasajeros.
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El tránsito comenzó a normalizarse recién durante la madrugada de este viernes. Un equipo de prensa desplazado a la zona constató que, alrededor de las 4:00 a.m., la vía ya había sido liberada tras varias horas de bloqueo vehicular.
🚨🚗 ¡Caos total en la Carretera Central! Pasajeros quedaron atrapados por horas.— TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) May 8, 2026
😱 Un bus malogrado desató una enorme congestión en la autopista Ramiro Prialé.
⚠️ Cientos de personas tuvieron que bajar y caminar kilómetros.
▶️ Mira el video y conoce todos los detalles.… pic.twitter.com/HXJKP8W99e
Según reportes de vecinos y conductores, el embotellamiento se inició la tarde del jueves. Los afectados denunciaron que no recibieron información oficial por parte de la Policía de Tránsito ni del Serenazgo sobre las causas de la congestión, lo que incrementó la incertidumbre y las quejas.
La situación obligó a numerosos pasajeros a descender de buses y vehículos particulares para continuar sus recorridos a pie. Videos difundidos en redes sociales mostraron largas filas de unidades detenidas en plena vía.
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Personal de Serenazgo de Lurigancho-Chosica indicó que el congestionamiento se habría originado por un accidente de tránsito registrado alrededor de las 11:00 a.m. del jueves, entre un bus de transporte público y un camión de caudales.
De acuerdo con esa versión, la unidad involucrada permaneció en la vía hasta la madrugada, lo que agravó el tráfico y generó el colapso vehicular en la autopista.
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