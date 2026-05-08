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Intenso tráfico colapsa autopista Ramiro Prialé tras accidente en Chosica. (Foto: Composición)
Intenso tráfico colapsa autopista Ramiro Prialé tras accidente en Chosica. (Foto: Composición)
Por Redacción EC

Una intensa congestión vehicular generó caos durante más de 13 horas en la autopista Ramiro Prialé, en la jurisdicción de Lurigancho-Chosica, dejando a decenas de vehículos varados y provocando malestar entre conductores y pasajeros.

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