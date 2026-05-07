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El IGH 2025 revela que el Perú ha retrocedido hasta cifras que registraba a inicios de la década pasada.
El IGH 2025 revela que el Perú ha retrocedido hasta cifras que registraba a inicios de la década pasada.
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Por Renzo Giner Vásquez

Es una triste ironía que el país donde la gastronomía es la principal fuente de orgullo de sus ciudadanos -el 48% respondió eso en una encuesta realizada por Ipsos Perú en julio del 2025- enfrente hoy en día los peores niveles de hambre de los últimos 15 años, según advierte el Índice Global del Hambre 2025 (GHI, por sus siglas en inglés) presentado recientemente por la red Alliance2015.

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