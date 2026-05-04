De acuerdo con un comunicado de la Municipalidad de Santiago de Surco, la fiscalización electrónica a vehículos mal estacionados se iniciará tras culminar una etapa de “marcha blanca” y comenzará a aplicarse desde este 4 de mayo en coordinación con la MML. La comuna precisó que la medida busca preservar el orden en las vías del distrito y garantizar una circulación vehicular fluida y segura, tanto para conductores como para peatones. Asimismo, exhortó a los vecinos a respetar las normas de estacionamiento para evitar sanciones.

¿Cómo funciona Lima Reporta?

Lima Reporta es una plataforma digital utilizada por inspectores municipales para registrar infracciones de tránsito mediante fotografías o videos captados con dispositivos móviles. Estas evidencias son enviadas en tiempo real a un sistema central de la MML, donde pasan por un proceso de validación técnica antes de convertirse en una papeleta.

El aplicativo se emplea principalmente en vías de alto flujo vehicular, donde infracciones como el mal estacionamiento afectan la circulación y la seguridad vial. Para garantizar la validez de la sanción, la evidencia debe mostrar con claridad la placa del vehículo, la falta cometida y el entorno en el que ocurre.

Además, cada papeleta incluye un código QR que permite al conductor acceder al registro visual de la infracción. El ciudadano puede optar por pagar la multa o presentar un descargo ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima.

La MML, a través de una comunicación enviada a El Comercio, señaló que el incremento de papeletas responde a los convenios firmados desde 2023 con municipios distritales para ampliar la fiscalización. Actualmente, el sistema opera en 18 distritos de Lima Metropolitana, entre ellos Surco.

La experiencia en San Miguel: reclamos y cuestionamientos

El despliegue de Lima Reporta en Surco ocurre luego de la polémica registrada en San Miguel, donde cerca de 34 mil papeletas fueron cuestionadas por ciudadanos que alegaron haber sido sancionados en zonas sin señalización adecuada.

Conductores denunciaron haber recibido papeletas en zonas con señalización deficiente o inexistente, lo que puso en duda la legalidad de las sanciones.

La comuna distrital pidió la revisión de alrededor de 34 mil papeletas y, en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima, se conformó una mesa técnica. Como primera acción, se dispuso la suspensión temporal de nuevas sanciones mientras se analizaba la eventual anulación de las multas observadas.

Comunicado de la Municipalidad de San Miguel

El abogado especialista en tránsito Abel Balbín Ludeña señaló que las municipalidades distritales sí están facultadas para fiscalizar y detectar infracciones mediante dispositivos electrónicos, siempre que existan convenios con los municipios provinciales. No obstante, advirtió que esta competencia debe ejercerse respetando condiciones básicas, como una adecuada señalización en las zonas intervenidas.

En declaraciones a El Comercio, el especialista reconoció que el uso de herramientas tecnológicas puede contribuir a prevenir accidentes de tránsito. Sin embargo, cuestionó la forma en que se vienen imponiendo las sanciones.

“Deben informar a los conductores que están siendo fiscalizados y notificar de manera válida al administrado a través de la casilla electrónica, ya que estarían haciendo actos arbitrarios y lo que estarían buscando sería recaudar antes que prevenir un accidente”, afirmó Balbín Ludeña.

Otro aspecto observado fue la demora en la notificación de las papeletas, lo que, según los reclamos, dificultaba que los conductores accedan a beneficios como el descuento por pronto pago o puedan presentar sus descargos dentro del plazo correspondiente.

Por su parte, el especialista en tránsito y seguridad vial Franklin Barreto indicó que la correcta aplicación del aplicativo requiere tanto de una capacitación previa a los inspectores como de condiciones reglamentarias en las vías fiscalizadas. De lo contrario, advirtió, las sanciones podrían ser objeto de impugnaciones.

“Los municipios, para fiscalizar el cumplimiento del buen estacionamiento, pretenden hacerlo bajo una línea amarilla, lo cual no está conforme con lo que dice el Reglamento Nacional de Tránsito y el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito, los cuales establecen que, para el estacionamiento, la única forma de prohibirlo es a través de una señal vertical y una línea amarilla, que es un complemento a la señal principal”, agregó.

Barreto consideró que, si bien la medida podría tener un sesgo recaudador, su implementación podría ser útil en otros distritos, siempre que esté acompañada de campañas de sensibilización y difusión de las normas.

Santiago de Surco: implementación bajo la lupa

La aplicación del sistema en Surco enfrenta el reto de evitar los errores que generaron reclamos en otros distritos. La Municipalidad de Lima sostiene que “Lima Reporta” se aplica principalmente en vías de alto flujo vehicular, priorizadas según criterios como congestión, seguridad vial y frecuencia de incidencias. Entre estas se encuentran avenidas como Javier Prado, Benavides, Arequipa o Abancay, donde las infracciones impactan directamente en la circulación.

Comunicado de la Municipalidad de Santiago de Surco respecto a la fiscalización electrónica a vehículos mal estacionados (Foto: Municipalidad de Santiago de Surco / vía Facebook)

En este contexto, el abogado especialista en tránsito Luis Quispe Candia advirtió que la implementación del sistema debe cumplir condiciones técnicas y legales básicas para evitar cuestionamientos. Entre ellas, destacó la necesidad de contar con una señalización adecuada —vertical y horizontal— que advierta a los conductores sobre la presencia de controles que informe previamente a la ciudadanía. De lo contrario, señaló, el sistema podría terminar sorprendiendo a los usuarios en lugar de prevenir infracciones.

“La Municipalidad de Surco debe asegurarse de que la señalización ya está hecha en forma correcta. La comuna debe utilizar todos los medios necesarios para publicitar esa medida (Lima Reporta) y la población conozca de su uso, y de esa forma se eviten las quejas de la ciudadanía. Aquel que desacata habiendo suficientes señales, evidentemente tendrá que ser sancionado”, mencionó.

Asimismo, cuestionó que experiencias como la de San Miguel evidencian un uso que prioriza el recaudo antes que la prevención. En esa línea, alertó que la demora en la notificación de papeletas puede vulnerar el derecho de defensa de los conductores y remarcó que la fiscalización electrónica debe estar acompañada de campañas informativas y de una correcta inversión de los recursos recaudados en seguridad vial.

Postura de la Municipalidad Metropolitana de Lima

Ante ciertos cuestionamientos, El Comercio recibió la respuesta de la Municipalidad de Lima. En ella, la comuna atribuyó el incremento de papeletas a la ampliación de convenios con distritos desde hace tres años, lo que ha permitido que más inspectores participen en la fiscalización.

Asimismo, precisó que las infracciones detectadas mediante “Lima Reporta” están definidas en el Reglamento Nacional de Tránsito y que su aplicación se rige por criterios técnicos. Este proceso, añadió, está regulado por una resolución específica que establece parámetros uniformes para la fiscalización electrónica.

Sobre los mecanismos de control, la MML señaló que los inspectores reciben capacitaciones teóricas y prácticas, pasan por una etapa de evaluación o “marcha blanca” y que cada registro es revisado por áreas técnicas antes de su validación final. Además, informó que, hasta la fecha, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha recibido 2.718 descargos de papeletas, los cuales aún están dentro del plazo de evaluación.