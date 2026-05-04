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Resumen

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La herramienta “Lima Reporta”, impulsada por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), permite que inspectores municipales registren infracciones mediante fotos o videos que son enviados a una plataforma central, donde pasan por un proceso de validación técnica antes de generar la sanción. Según la comuna, se trata de una mejora en la detección de conductas ya contempladas en el Reglamento Nacional de Tránsito.

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Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.