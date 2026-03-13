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El alcalde de Magdalena, Francis Allison, indicó que "seguiremos trabajando hasta conseguir la nulidad del 100% de las multas". Foto: GEC
El alcalde de Magdalena, Francis Allison, indicó que "seguiremos trabajando hasta conseguir la nulidad del 100% de las multas". Foto: GEC
Por Redacción EC

El alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, informó que se logró en primera instancia que, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) proceda, en un plazo máximo de 30 días, a anular las multas impuestas en el distrito entre el 1 de noviembre de 2025 y el 7 de enero de 2026.

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