El alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, informó que se logró en primera instancia que, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) proceda, en un plazo máximo de 30 días, a anular las multas impuestas en el distrito entre el 1 de noviembre de 2025 y el 7 de enero de 2026.

Esta medida resultó tras la reunión de la comuna con la Gerencia de Movilidad Urbana de Lima, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Retiran cámaras de control de velocidad en Magdalena en medio de denuncias por papeletas irregulares. (Foto: Captura de FB/Municipalidad de Magdalena)

“Hemos todo de conocimiento que han sido 56 mil multas algo inaceptable. Falta señalética en las avenidas, si pasas por un colegio debes conducir a 30, pero para eso debe haber una señalar que avise que estar cerca de un colegio y no solo poner la multa o adivinar”, precisó el burgamestre Alisson.

Además, el alcalde de Magdalena del Mar sostuvo que en ningún momento hubo marcha blanca o algún tipo de notificación a los vecinos para que sepan “que se está educando a los conductores”.

“Magdalena Lima está pidiendo nulidad de todo y Lima ya aceptó anular algunos bloques de meses de las multas. Por favor, no paguen estas multas. El verdadero inicio con esta sanción es con una notificación a tu domicilio. Si te llega un correo o WhatsApp no es válido”, afirmó Allison.

Como se recuerda, mediante un comunicado en sus redes sociales, Francis Allison sostuvo que la Municipalidad de Lima ha incurrido en la imposición “arbitraria y abusiva” de fotopapeletas en el distrito.

“Lima no ha acreditado a ningún inspector de Magdalena y ha asumido directamente la aplicación de multas en el distrito, sin que la Municipalidad de Magdalena haya remitido evidencia alguna”, denunció Allison.