El alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, informó que se logró en primera instancia que, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) proceda, en un plazo máximo de 30 días, a anular las multas impuestas en el distrito entre el 1 de noviembre de 2025 y el 7 de enero de 2026.
El alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, informó que se logró en primera instancia que, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) proceda, en un plazo máximo de 30 días, a anular las multas impuestas en el distrito entre el 1 de noviembre de 2025 y el 7 de enero de 2026.
Esta medida resultó tras la reunión de la comuna con la Gerencia de Movilidad Urbana de Lima, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
“Hemos todo de conocimiento que han sido 56 mil multas algo inaceptable. Falta señalética en las avenidas, si pasas por un colegio debes conducir a 30, pero para eso debe haber una señalar que avise que estar cerca de un colegio y no solo poner la multa o adivinar”, precisó el burgamestre Alisson.
Además, el alcalde de Magdalena del Mar sostuvo que en ningún momento hubo marcha blanca o algún tipo de notificación a los vecinos para que sepan “que se está educando a los conductores”.
“Magdalena Lima está pidiendo nulidad de todo y Lima ya aceptó anular algunos bloques de meses de las multas. Por favor, no paguen estas multas. El verdadero inicio con esta sanción es con una notificación a tu domicilio. Si te llega un correo o WhatsApp no es válido”, afirmó Allison.
Como se recuerda, mediante un comunicado en sus redes sociales, Francis Allison sostuvo que la Municipalidad de Lima ha incurrido en la imposición “arbitraria y abusiva” de fotopapeletas en el distrito.
“Lima no ha acreditado a ningún inspector de Magdalena y ha asumido directamente la aplicación de multas en el distrito, sin que la Municipalidad de Magdalena haya remitido evidencia alguna”, denunció Allison.