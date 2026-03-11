Resumen

Osinergmin: aplicativo Facilito mostrará solo grifos con combustible disponible. (Imagen: Andina)
Por Redacción EC

El Osinergmin informó que el aplicativo Facilito incorporó una nueva funcionalidad que permite mostrar los precios de los combustibles únicamente de los grifos que cuentan con stock disponible.

