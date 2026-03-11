Un trágico accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 48 de la Panamericana Sur, en el distrito de San Bartolo, dejó como saldo un muerto y siete heridos luego de que una miniván de transporte colectivo fuera impactada por un bus interprovincial.

La víctima mortal fue identificada como un reciclador que intentaba cruzar la vía de alta velocidad cargando un costal con botellas plásticas. Según informó la Policía de la jurisdicción, el accidente ocurrió cuando la miniván frenó de manera repentina para evitar atropellar al hombre.

Un muerto y siete heridos tras violento accidente en el kilómetro 48 de la Panamericana Sur. (Foto: Captura/América Noticias)

Sin embargo, un bus interprovincial que se desplazaba por la misma vía y venía por detrás no logró detenerse a tiempo e impactó violentamente contra el vehículo menor. Producto de la colisión, la miniván fue proyectada hacia el peatón, dio dos vueltas de campana y terminó completamente destruida a un lado de la carretera.

A raíz del choque, los ocupantes del vehículo colectivo (entre ellos varios niños) resultaron con lesiones de diversa gravedad. Los heridos fueron trasladados a centros de salud cercanos, donde permanecen bajo observación médica. De acuerdo con fuentes policiales, algunos de los pacientes, incluidos menores de edad, fueron ingresados a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Familiares del reciclador llegaron hasta el lugar del siniestro y confirmaron que el hombre se dedicaba desde hace años a recolectar botellas plásticas para su sustento.

Tras el accidente, agentes de la Policía acordonaron el área para facilitar el trabajo de los peritos y evitar nuevos incidentes en la vía. Asimismo, se espera la llegada del representante del Ministerio Público para proceder con el levantamiento del cadáver y continuar con las diligencias correspondientes.

Choque entre bus y miniván en San Bartolo deja un fallecido y varios heridos. (Foto: Captura/América Noticias)

El impacto también provocó congestión vehicular en la zona. El tránsito en el tramo afectado de la Panamericana Sur fue restringido a un solo carril en un tramo aproximado de 200 metros en sentido de sur a norte.

Vecinos del sector señalaron que el accidente ocurrió a unos 70 metros de un puente peatonal que se encuentra operativo. De acuerdo con los testimonios recogidos por la Policía, el reciclador habría optado por cruzar directamente la carretera en lugar de dirigirse hacia la estructura de seguridad.

Las autoridades indicaron que este tipo de maniobras representa un riesgo constante en la zona, pues algunos residentes y trabajadores suelen cruzar la vía pese al intenso tránsito de vehículos.

El conductor de la miniván señaló en su declaración preliminar que la aparición repentina del peatón en la pista le impidió maniobrar con mayor seguridad. En tanto, la Policía continuará las investigaciones para determinar el grado de responsabilidad del conductor del bus interprovincial involucrado en el choque.

VIDEO RECOMENDADO

Accidente fatal en provincia Gran Chimú, La Libertad: maniobra riesgosa causa muerte de padre y hija de 3 años, arrastrados por río Chimú. Madre sobrevivió. Mujer de 18 años rescatada con lesiones leves tras horas de búsqueda. Puente dañado desde febrero por camión, usado por falta de rutas alternas.

SOBRE EL AUTOR