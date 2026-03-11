Resumen

Bus interprovincial impacta miniván en San Bartolo: reciclador fallece y hay varios heridos. (Foto: Captura/América Noticias)
Por Redacción EC

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 48 de la Panamericana Sur, en el distrito de San Bartolo, dejó como saldo un muerto y siete heridos luego de que una miniván de transporte colectivo fuera impactada por un bus interprovincial.

