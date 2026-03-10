El presidente de la República, José María Balcázar, anunció este martes que las instituciones educativas de Lima y Callao retomarán las clases presenciales desde este miércoles 11 de marzo.

Durante una conferencia de prensa realizada en la Presidencia del Consejo de Ministros, el jefe de Estado comunicó la decisión.

“Podemos anunciar a la comunidad educativa y al país, a los padres de familia y a la ciudadanía en general que las instituciones educativas de Lima y Callao podrán retomar la presencialidad del servicio educativo a partir de mañana, miércoles”, señaló.

Asimismo, explicó que la medida se adopta “tras la optimización en el uso de combustibles y la movilidad en la ciudad. Esto permite garantizar un buen inicio del año escolar programado para este lunes 16 de marzo para todo el país”.

Cabe recordar que el pasado 6 de marzo la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, informó que el Ejecutivo dispuso que colegios, institutos y universidades privadas de Lima y Callao desarrollaran sus clases en modalidad remota durante una semana.

Según explicó entonces la jefa del gabinete, la medida buscaba reducir la demanda de combustible y facilitar la movilidad mientras se atendía la emergencia generada por una fuga en el sistema de ductos de Camisea, en la región Cusco.

Además, se precisó que el inicio del año escolar en los colegios públicos se mantiene previsto para el lunes 16 de marzo, de acuerdo con el calendario oficial.